Vivo X Fold 5 tanıtıma gün sayıyor: En hafif ve en dayanıklı katlanabilir telefon olabilir

Vivo’nun yeni katlanabilir modeli X Fold 5, resmi lansman öncesi paylaşılan görseller ve detaylarla sahneye çıktı. 25 Haziran’da tanıtılması beklenen cihaz, şimdiye kadarki en hafif ve en ince katlanabilir telefon olma iddiasıyla geliyor. Yaklaşık 209 gram ağırlığındaki telefonun, açıldığında sadece 4,3 mm kalınlığa ulaştığı belirtiliyor.

X Fold 5’in en dikkat çeken yönlerinden biri, 6.000 mAh kapasiteli bataryası. Bu, bugüne kadar bir katlanabilir telefonda görülen en yüksek pil kapasitesi olarak öne çıkıyor. Yeni nesil silikon-karbon anot teknolojisi ve yarı katı hal yapısıyla donatılan bu batarya, -30 derece gibi aşırı soğuklarda bile çalışmayı sürdürebiliyor.

Dayanıklılık konusunda da iddialı olan cihaz; IPX8 ve IPX9 seviyelerinde suya, IP5X seviyesinde ise toza karşı koruma sunuyor. Ayrıca -20 dereceye kadar olan koşullarda da sorunsuz çalışabildiği ifade ediliyor. Bu da X Fold 5’i zorlu hava şartlarına karşı güçlü bir seçenek haline getiriyor.

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Fotoğraf tarafında ise periskop telefoto lens dikkat çekiyor. Hem uzaktan net çekimler yapabiliyor hem de makro detaylarda etkileyici sonuçlar sunuyor. Portre çekimlerinde ise odak aralığını geniş tutarak kullanıcıya esneklik sağlıyor.

Vivo’nun bu modelde öne çıkardığı bir diğer yenilik ise Apple cihazlarıyla kurduğu entegrasyon. X Fold 5, iPhone üzerinden gelen çağrıları ve mesajları yönetebiliyor, Apple Watch ve AirPods’la uyumlu çalışıyor, hatta iCloud’a erişim ve Mac’le dosya paylaşımı gibi işlevleri de destekliyor. Bu da cihazı yalnızca bir Android telefon olmaktan çıkarıp, çok daha geniş bir ekosistemin parçası haline getiriyor.

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Vivo X Fold 5 tanıtıma gün sayıyor: En hafif model olabilir

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