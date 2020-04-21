Yeni AirPods Pro, 2021 yılına ertelenebilir

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Apple'ın AirPods X adlı yeni bir kablosuz kulaklık çıkarmayı planladığına dair söylentiler duyuyoruz. AirPods Pro'nun daha ucuz bir versiyonu olarak satışa sunulması beklenen yeni kulaklığın, çevrimiçi formatta düzenlenecek WWDC 2020 etkinliğinde duyurulacağı bildirilmişti ancak görünüşe bakılırsa bu gerçekleşmeyecek.

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DigiTimes'ın şirkete yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre AirPods X'in çıkışı 2020'nin ikinci yarısına ve hatta 2021'e ertelenebilir. Bunun nedeninin ise küresel ekonomiyi olumsuz yönde etkileyen koronavirüs (Covid-19) salgını olduğu belirtiliyor. Zira tüm dünyayı etkisi altına alan virüs yüzünden birçok tesis operasyonlarını geçici olarak askıya almak zorunda kaldı.

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3. nesil AirPods söylentileri

Bu arada Apple'ın önümüzdeki ay 3. nesil AirPods'u duyuracağı bildiriliyor. İlk etapta bunun AirPods X / AirPods Pro Lite olabileceği düşünülüyordu ancak büyük olasılıkla şirket standart AirPods modelinin daha da geliştirilmiş bir modelini tanıtacak. Ne gibi farklılıklar sunacağını ise şu an için bilemiyoruz.

https://www.ubergizmo.com/2020/04/new-airpods-pro-delayed-2021

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