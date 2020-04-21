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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni AirPods Pro, 2021 yılına ertelenebilir

    Apple uygun fiyatlı yeni AirPods Pro'nun çıkışını 2020'nin ikinci yarısına veya 2021 yılına erteleyebilir. DigiTimes'ın yeni raporu Apple'ın yol haritasıyla ilgili bazı önemli bilgileri açığa çıkardı.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Yeni AirPods Pro, 2021 yılına ertelenebilir
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    Apple'ın AirPods X adlı yeni bir kablosuz kulaklık çıkarmayı planladığına dair söylentiler duyuyoruz. AirPods Pro'nun daha ucuz bir versiyonu olarak satışa sunulması beklenen yeni kulaklığın, çevrimiçi formatta düzenlenecek WWDC 2020 etkinliğinde duyurulacağı bildirilmişti ancak görünüşe bakılırsa bu gerçekleşmeyecek.

    Ayrıca Bkz. "MIUI 12 geliyor: Xiaomi tanıtım tarihini açıkladı"

    DigiTimes'ın şirkete yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre AirPods X'in çıkışı 2020'nin ikinci yarısına ve hatta 2021'e ertelenebilir. Bunun nedeninin ise küresel ekonomiyi olumsuz yönde etkileyen koronavirüs (Covid-19) salgını olduğu belirtiliyor. Zira tüm dünyayı etkisi altına alan virüs yüzünden birçok tesis operasyonlarını geçici olarak askıya almak zorunda kaldı.

    Yeni AirPods Pro, 2021 yılına ertelenebilir
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    3. nesil AirPods söylentileri

    Bu arada Apple'ın önümüzdeki ay 3. nesil AirPods'u duyuracağı bildiriliyor. İlk etapta bunun AirPods X / AirPods Pro Lite olabileceği düşünülüyordu ancak büyük olasılıkla şirket standart AirPods modelinin daha da geliştirilmiş bir modelini tanıtacak. Ne gibi farklılıklar sunacağını ise şu an için bilemiyoruz.



    https://www.ubergizmo.com/2020/04/new-airpods-pro-delayed-2021 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 1 dk.
    Normal olanın daha iyi pil ömrü ile sunsalar bile benim için pozitif alınabilir.
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