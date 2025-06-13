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    Vivo X200 FE sızdırıldı: Tanıtım tarihi, fiyatı ve tüm teknik detaylar belli oldu

    Vivo’nun yeni modeli X200 FE, tanıtımına sayılı günler kala Geekbench veritabanında ortaya çıktı. Cihaz, güçlü işlemcisi ve iddialı teknik özellikleriyle amiral gemisi segmentine göz kırpıyor.

    Vivo X200 FE sızdırıldı: İşte tanıtım tarihi ve fiyatı

    Vivo’nun yeni nesil kompakt amiral gemisi X200 FE, sahneye çıkmadan önce Geekbench testlerinde görüldü. Dimensity 9300 Plus işlemcisi, 12 GB RAM’i ve Android 15 işletim sistemiyle listelenen cihaz, performans açısından iddialı olduğunu şimdiden ortaya koyuyor. Yapılan testlerde 2.067 puanlık tek çekirdek ve 6.808 puanlık çoklu çekirdek skoru elde eden X200 FE, güçlü bir kullanıcı deneyimi vad ediyor.

    Cihazın 10 Temmuz’da tanıtılması, 17 Temmuz itibarıyla ise satışa çıkması bekleniyor. Fiyatının yaklaşık 660 dolar olacağı belirtilen X200 FE, 12 GB + 256 GB ve 16 GB + 512 GB olmak üzere iki farklı varyantla sunulacak. Renk seçenekleri arasında gri ve sarı tonları yer alıyor.

    Teknik tarafta ise 6,31 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 50 megapiksel ön kamera ve üçlü arka kamera sistemi dikkat çekiyor. Ana kamerada OIS destekli Sony sensör, ultra geniş açı ve periskop lenslerle destekleniyor. Tüm bu sistemi besleyen 6.500 mAh kapasiteli batarya ise 90W hızlı şarj desteğiyle geliyor.

    X200 FE’nin, kısa süre önce Çin'de tanıtılan S30 Pro Mini’yi temel aldığı ifade ediliyor. Vivo, bu modeliyle hem kompakt tasarım isteyenleri hem de yüksek performans arayanları hedef alıyor.

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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 17 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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