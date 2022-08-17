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    Oppo A57s'in teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı

    Oppo'nun yeni telefonu A57s'in teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı. Sadece 4G varyantına sahip olacak telefon siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelecek.
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    Oppo A57s'in teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı
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    Mayıs ayında OPPO A57 5G'yi piyasaya süren OPPO, A serisine yeni bir telefon katmaya hazırlanıyor. Serinin bütçe dostu yeni telefonu A57s'in teknik özellikleri ve görselleri yakın bir zamanda sızdırıldı. Siyah ve mavi renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek telefonun sadece 4G versiyonu olacak.

    İşte OPPO A57s'in beklenen teknik özellikleri:

    Oppo A57s'in teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı
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    60Hz yenileme hızıyla gelecek OPPO A57s, HD+ panel olan 1612 x 720 piksel ekran çözünürlüğüne sahip 6.56 inç LCD ekranla gelecek. MediaTek Helio G35 SoC tarafından desteklenecek telefon 4GB RAM'e ve 128 GB depolamaya sahip olacak.

    50MP ana kamera ve 2MP mono lens ile çift arka kamera kurulumu ile gelecek telefon ön tarafta 8 MP selfie kamerasına sahip olacak. Ayrıca cihazın 33W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh büyük bir pil ile geleceği söyleniyor. 

    Oppo A57s'in teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı
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    Android 12 işletim sistemine dayalı ColorOS 12.1 çalıştıracak telefon, güvenlik için yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahip olacak ve bir stereo hoparlör kurulumu ile gelecek. Diğer özellikler arasında USB Type-C bağlantı noktası, 3,5 mm jak, Wi-Fi 5GHz, 3,5 mm kulaklık jakı ve Bluetooth 5.3 yer alacak. Son olarak 163.74 x 75.03 x 7.99 mm ölçülerinde olacak olan cihazın 187 gram ağırlığında olduğu söyleniyor.

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