Vivo'nun yeni katlanabilir telefonu X Fold S ismiyle Eylül ayında tanıtılabilir

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Vivo, üç ayrı telefon için yakın bir zamanda lansman planlıyor. En çok beklenen cihazsa Galaxy Z Fold 4, Mix Fold 2 ve Mate Xs 2 ile rekabet edecek şirketin yeni katlanabilir telefonu. Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan katlanabilir telefon hakkında Digital Chat Station tarafından yeni bilgiler geldi.

Vivo'nun yeni katlanabilir telefonu X Fold S olarak isimlendirilecek

Digital Chat Station'ın haberine göre Vivo'nun yeni katlanabilir telefonu X Fold S olarak adlandırılacak ve Eylül ayında piyasaya sürülecek.

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Vivo'nun yeni katlanabilir telefonunu tanıtmadan önce şirketin alt markası olan iQOO'nın yeni telefonu iQOO Z6'yı tanıtması bekleniyor. Ekim ayında ise şirketin iQOO Neo7'yi tanıtması bekleniyor.

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