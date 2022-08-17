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    Vivo'nun yeni katlanabilir telefonu X Fold S ismiyle Eylül ayında tanıtılabilir

    Vivo yakın bir zamanda alt markasına ait olan iQOO Z6'yı tanıtacak. Ortaya çıkan bilgilere göreyse şirket yeni katlanabilir telefonuna X Fold S ismini verecek ve Eylül ayında piayasaya sürecek.
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    Vivo X Fold S, Eylül ayında tanıtılabilir
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    Vivo, üç ayrı telefon için yakın bir zamanda lansman planlıyor. En çok beklenen cihazsa Galaxy Z Fold 4, Mix Fold 2 ve Mate Xs 2 ile rekabet edecek şirketin yeni katlanabilir telefonu. Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan katlanabilir telefon hakkında Digital Chat Station tarafından yeni bilgiler geldi.

    Vivo'nun yeni katlanabilir telefonu X Fold S olarak isimlendirilecek

    Digital Chat Station'ın haberine göre Vivo'nun yeni katlanabilir telefonu X Fold S olarak adlandırılacak ve Eylül ayında piyasaya sürülecek. 

    Vivo'nun yeni katlanabilir telefonunu tanıtmadan önce şirketin alt markası olan iQOO'nın yeni telefonu iQOO Z6'yı tanıtması bekleniyor. Ekim ayında ise şirketin iQOO Neo7'yi tanıtması bekleniyor.

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