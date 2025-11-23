Giriş
    Realme'den 8000 mAh bataryalı telefon geliyor: Realme Neo 8

    Realme'nin yakında Neo serisine ait yeni telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Realme Neo 8 olarak adlandırılan cihazın 8000 mAh bataryayla gelmesi bekleniyor.

    Realme Neo 8 özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Realme, geçen ay Çin'de Realme GT 8 ve GT 8 Pro akıllı telefonlarını tanıttı. Markanın önümüzdeki birkaç ay içinde Çin'de piyasaya sürülmesi beklenen Realme Neo 8 serisine odaklanması bekleniyor. Bu cihazların mevcut nesil Realme Neo 7, Neo 7x, Neo 7 SE ve Neo 7 Turbo'nun yerini alması bekleniyor.

    Realme Neo 8 serisinin yakında piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Telefonun metal orta çerçeve, ultrasonik parmak izi tarayıcısı ve 8.000 mAh gibi devasa kapasiteli bir bataryayla geleceği söyleniyor.

    Son raporlar, Realme Neo 8'in 1.5K çözünürlük desteği ve ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısı bulunan 6.78 inç düz OLED LTPS ekrana sahip olacağını ortaya koydu. Telefonda -henüz sensörlerin bilmediğimiz- 50 megapiksel ana kamera bulunacak.

    DCS, Realme Neo 8'in Snapdragon 8 Gen 5 işlemciyle geleceğini söylüyor. Söz konusu işlemci ilk olarak, bu ay Çin'de piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus Ace 6T'de olacak.

    Geçen yıl tanıtılan Realme Neo 7, 80W hızlı şarjı destekleyen 7000 mAh batarya, MediaTek’in o zaman en iyi işlemcilerinden Dimensity 9300+, 120Hz 6.78 inç ekran, 50MP ana kamera, WiFi 7 bağlantısı, geniş VC soğutma sistemiyle uygun fiyatlı telefon olarak gelmişti.

