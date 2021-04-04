Oppo A74 5G akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Kısa bir süre sonra satışa çıkacak olan orta sınıf akıllı telefon OPPO A74 5G'nin özelliklerine ilişkin basın görselleri ve detaylı veriler, çevrimiçi satış sitelerinde yer aldı.

Ayrıca Bkz. "ZTE, Nisan ayı sonunda Axon 30 amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtacak"

İlginizi Çekebilir

Oppo Reno5 Lite akıllı telefonunun tüm detayları, şirketin web sitesinde yayınlandı

Cihaz, 2400 × 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6,5 inç Full HD + ekrana sahip olacak. Yenileme hızı ise 90 Hz. Ekranın sol üst köşesindeki delikte de 16 MP selfie kamerası yer alacak. Arka kamera dört bileşenli bir tasarımla geliyor: 48 megapiksel ana modül, geniş açılı optiklere sahip 8 megapiksel birim ve bir çift 2 megapiksel sensör.

Tam Boyutta Gör

340 dolardan satılacak

Oppo A74 5G gücünü Qualcomm Snapdragon 480 işlemciden alacak. Yonga setinin yapılandırması 2.0 GHz'e kadar saat hızına sahip sekiz çekirdek, grafik hızlandırıcı Adreno 619 ve bir Snapdragon X51 5G modem içeriyor.

Akıllı telefonun diğer özellikeri arasında ise 6 GB RAM, 128 GB dahili bellek, microSD kart yuvası, kablosuz adaptörler Wi-Fi 5 (802.11ac) ve Bluetooth 5.1, standart 3,5 mm kulaklık girişi ve USB Type C mevcut. Cihazın 5000 mAh kapasiteli bir pil ile geleceğini de belirtelim.

OPPO A74 5G modelinin bu konfigürasyondaki fiyatı yaklaşık 340 dolar olacak.

https://www.gsmarena.com/oppo_a74_5g_store_listing_features_a_90hz_lcd_display_and_a_quad_camera_setup_and_340_price_tag-news-48504.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.