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    Oppo A74 5G akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

    Çinli teknoloji üreticilerinden Oppo'nun önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı akıllı telefon modeli Oppo A74 5G'nin teknik detayları belli oldu.
    04 Nisan 2021, 20:30 (1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Kısa bir süre sonra satışa çıkacak olan orta sınıf akıllı telefon OPPO A74 5G'nin özelliklerine ilişkin basın görselleri ve detaylı veriler, çevrimiçi satış sitelerinde yer aldı.

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    Cihaz, 2400 × 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6,5 inç Full HD + ekrana sahip olacak. Yenileme hızı ise 90 Hz. Ekranın sol üst köşesindeki delikte de 16 MP selfie kamerası yer alacak. Arka kamera dört bileşenli bir tasarımla geliyor: 48 megapiksel ana modül, geniş açılı optiklere sahip 8 megapiksel birim ve bir çift 2 megapiksel sensör.

    340 dolardan satılacak

    Oppo A74 5G gücünü Qualcomm Snapdragon 480 işlemciden alacak. Yonga setinin yapılandırması 2.0 GHz'e kadar saat hızına sahip sekiz çekirdek, grafik hızlandırıcı Adreno 619 ve bir Snapdragon X51 5G modem içeriyor.

    Akıllı telefonun diğer özellikeri arasında ise 6 GB RAM, 128 GB dahili bellek, microSD kart yuvası, kablosuz adaptörler Wi-Fi 5 (802.11ac) ve Bluetooth 5.1, standart 3,5 mm kulaklık girişi ve USB Type C mevcut. Cihazın 5000 mAh kapasiteli bir pil ile geleceğini de belirtelim.

    OPPO A74 5G modelinin bu konfigürasyondaki fiyatı yaklaşık 340 dolar olacak. 



    https://www.gsmarena.com/oppo_a74_5g_store_listing_features_a_90hz_lcd_display_and_a_quad_camera_setup_and_340_price_tag-news-48504.php
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatını görünce bastım kahkahayı.
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    kuruwa (hasan uçar) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Giriş seviyesi işlemci ve bu fiyat giriş için kaslıda olsa bu işlemci hayatta o para etmez doğmadan öldü.
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    kuruwa (hasan uçar) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Giriş seviyesi işlemci ve bu fiyat giriş için kaslıda olsa bu işlemci hayatta o para etmez doğmadan öldü.
    Yanıtla +4
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatını görünce bastım kahkahayı.
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