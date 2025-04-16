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    8000 mAh bataryalı Honor Power tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Honor, 8000 mAh kapasiteli dev bataryaya sahip Honor Power modelini tanıttı. Yüksek pil ömrü ve güçlü işlemcisiyle dikkatleri üzerine çeken telefon neler sunuyor?
    8000 mAh bataryalı Honor Power tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honor, "Power" isimli yeni akıllı telefon serisini duyurdu. Honor Power ismini taşıyan ilk model, adına yakışır devasa 8.000 mAh bataryayla geliyor. Üstelik bu bataryayı 8 mm gövdeye sığdırmayı başarıyor.

    Honor'ın yeni telefonu tablet seviyesinde bataryasıyla pil ömrü açısından rakipsiz olmayı hedefliyor. Öyle ki, 29,60 Wh kapasiteli batarya, iPad Air 11 (2025)'in 28,93 Wh'lik bataryasını dahi geride bırakmayı başarıyor. Telefon bu büyüklüğe, 821 Wh/L enerji yoğunluğuna sahip silikon karbon batarya sayesinde ulaşıyor.

    Honor, telefonun bu dev piliyle, 25 saat video, 23 saat TikTok, 23 saatten fazla navigasyon ve 14 saat oyun oynama süresi sunabildiğini belirtiyor.

    Honor Power, işlemci tarafında Snapdragon 7 Gen 3'ten gücünü alıyor. İşlemciye, 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı eşlik ediyor.

    8000 mAh bataryalı Honor Power tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    6,78 inç büyüklüğünde ve dört taraftan mikro kavisli OLED panelle gelen telefonun ekranı, 1224 x 2700 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 4000 nit parlaklık ve 3840 Hz yüksek frekanslı PWM karartma özelliklerine sahip.

    Kamera tarafında, OIS destekli 50 MP ana kameraya 5 MP ultra geniş açı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise hap şeklindeki deliğin içerisinde 16 MP'lik selfie kamerası yer alıyor.

    BeiDou uydu mesajlaşma desteğine sahip olan telefon, RF geliştirme çipi  Honor C1+ ile daha yüksek bağlantı kalitesi vadediyor. Ayrıca, üçlü frekanslı BeiDou ve çift frekanslı GPS ile %20 daha iyi konumsal doğruluk sunma iddiasında.

    Honor Power fiyatı

    Bugün itirabıyla Çin'de ön siparişe açılan Honor Power, 18 Nisan'da satışa sunulacak. Telefonun fiyatlandırması ise şu şekilde:

    8/256 GB: 270 dolar

    12/256 GB: 300 dolar

    12/512 GB: 340 dolar

    Honor Power özellikleri

    • Ekran: 6,78 inç, 1224 x 2700 piksel, 120 Hz, AMOLED, 4000 nit
    • İşlemci: Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm)
    • Bellek: 8 GB veya 12 GB RAM
    • Depolama: 256 GB veya 512 GB
    • Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açı
    • Ön Kamera: 16 MP 
    • Pil: 8000 mAh, 66 W hızlı şarj
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, uydu mesajlaşma
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9
    • Renk: Siyah, beyaz ve altın
    • Boyutlar ve ağırlık: 163.7 x 76.7 x 8 mm, 209 gr
    • Diğer: Stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucu
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    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 53 dakika önce

    ben gırgır şamata olsun diye yazıyorum :)

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 2 saat önce

    hacı sana mesaj sayım artsın diye yazıyorum yanlış anlama ama çok komiksin.

    P
    pskillercheto 2 saat önce

    merak etme altta uçan halleri ile hürkuş ve hürjet var. https://www.youtube.com/watch?v=gumEhKv-6ak tühhh. bunların da 5-6 yıl öncesinden koreceleri varmış ya la :))))))))))))) [resim]

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 3 saat önce

    Video çalışmıyor.

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