ZTE, Nisan ayı sonunda Axon 30 amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtacak

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Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, bu ayın sonlarında yeni bir amiral gemisi akıllı telefon ailesini tanıtmayı planlıyor. Şirket bunu resmi Weibo hesabında duyurdu. Yayınlanan poster, Axon 30 tanıtımlarının 30 Nisan'a kadar yapılacağını gösteriyor.

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Fiyatları henüz belli değil

Üç adet Axon 30 serisi akıllı telefonun Axon 30, Axon 30 Pro ve Axon 30 Pro+ 'dan oluşması bekleniyor. Bu cihazlardan en az birinin Qualcomm Snapdragon 888 yonga setini temel alacağı bildirildi. Söylentilere göre serideki akıllı telefonlardan biri de üç adet 64 megapiksel kamera sensörüne sahip olacak.

Ayrıca sızıntılarda Axon 30 Pro'nun 120 Hz yenileme hızına sahip devasa 6,9 inç ekranıyla öne çıkacağı bilgisi ortaya çıkmıştı. Cihaz ayrıca 4.700 ila 5.000 mAh pile sahip ile gelecek. Bir hatırlatma olarak, bu haftanın başlarında ZTE, S30 serisi akıllı telefonları, Watch GT akıllı saatini ve LiveBuds SE tamamen kablosuz kulaklıklarını tanıtmıştı. Axon 30 serisi akıllı telefonların hangi fiyatla satışa sunulacakları ise henüz belli değil.

https://www.phonearena.com/news/ZTE-Axon-30-series-official-announcement_id131193

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