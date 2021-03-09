Oppo Band Style tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Oppo dün düzenlediği etkinlikte sadece F19 Pro ve F19 Pro+ akıllı telefonlarını tanıtmakla kalmadı aynı zamanda yeni bir akıllı bileklik de duyurdu. Oppo Band Style olarak adlandırılan model Çin dışına NFC özelliğinden yoksun şekilde çıkıyor.

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Cihaz 1.1 inç renkli AMOLED ekrana sahip. Aynı zamanda 50 metreye kadar su geçirmezlik sunuyor. Oppo, kullanıcıların akıllı bileklikle yüzebileceğini belirtti. Uluslararası pazarda piyasaya sürülecek akıllı bileklikte NFC modülü bulunmuyor.

Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Oppo Band Style kalp atış hızı monitörü, kandaki oksijen seviyesini ölçen Sp02 sensörü ve 12 egzersiz moduyla donatıldı. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 100 mAh'lik pilinden alan cihaz 12 güne kadar şarj ömrü vaat ediyor.

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Akıllı bileklik Android 6.0 Marshmallow ve daha yeni işletim sistemiyle çalışan cihazlarla uyumlu. Çinli şirkete göre iPhone ve iPad desteği Nisan ayı itibarıyla sunulacak. 23 Mart'ta satışa çıkacak Oppo Band Style'ın fiyat etiketi 41 dolar.

https://www.oppo.com/in/accessories/oppo-band-style/

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