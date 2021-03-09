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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Band Style tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Çinli teknoloji şirketi Oppo, uluslararası pazar için tasarladığı yeni akıllı bilekliğini tanıttı. Oppo Band Style olarak adlandırılan model 23 Mart itibarıyla satışa sunulacak.
    09 Mart 2021, 15:30 (31 dk.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo Band Style tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Oppo dün düzenlediği etkinlikte sadece F19 Pro ve F19 Pro+ akıllı telefonlarını tanıtmakla kalmadı aynı zamanda yeni bir akıllı bileklik de duyurdu. Oppo Band Style olarak adlandırılan model Çin dışına NFC özelliğinden yoksun şekilde çıkıyor.

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    Cihaz 1.1 inç renkli AMOLED ekrana sahip. Aynı zamanda 50 metreye kadar su geçirmezlik sunuyor. Oppo, kullanıcıların akıllı bileklikle yüzebileceğini belirtti. Uluslararası pazarda piyasaya sürülecek akıllı bileklikte NFC modülü bulunmuyor.

    Oppo Band Style tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Teknik Özellikleri ve Fiyatı

    Oppo Band Style kalp atış hızı monitörü, kandaki oksijen seviyesini ölçen Sp02 sensörü ve 12 egzersiz moduyla donatıldı. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 100 mAh'lik pilinden alan cihaz 12 güne kadar şarj ömrü vaat ediyor.

    Oppo Band Style tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı bileklik Android 6.0 Marshmallow ve daha yeni işletim sistemiyle çalışan cihazlarla uyumlu. Çinli şirkete göre iPhone ve iPad desteği Nisan ayı itibarıyla sunulacak. 23 Mart'ta satışa çıkacak Oppo Band Style'ın fiyat etiketi 41 dolar



    https://www.oppo.com/in/accessories/oppo-band-style/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    C cand. 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çirkin maalesef
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    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    41x15 = 615 yuvarla 650 TR fiyatı belli
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