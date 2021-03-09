Xiaomi, 200W şarjlı akıllı telefonu bu yıl piyasaya sürecek

Tam Boyutta Gör

Birkaç hafta önce, 200W hızlı şarjı destekleyen yeni bir amiral gemisi akıllı telefonun piyasaya sürülmek üzere olduğu bildirilmişti. Çinden gelen yeni bir rapor, cihazın Xiaomi marka olacağını ortaya koyuyor.

İlginizi Çekebilir

Xiaomi'nin 4.000 mAh pili 17 dakikada dolduran hızlı şarj teknolojisi 2020'de geliyor

Ayrıca Bkz. "Uygun fiyatlı amiral gemileri için Snapdragon 888 yonga setinin Lite sürümü yolda"

Raporda ayrıca, Xiaomi'nin 200W hızlı şarj teknolojisini destekleyen amiral gemisi akıllı telefonunun bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülebileceği yer alıyor. Görünüşe göre chaz şu an test aşamasında. Ancak haberlere göre şu anda geliştirilmekte olan cihaz performans açısından mevcut amiral gemilerinin Ultra modelleri kadar iyi değil. Dolayısı ile de şirketin, performansı güçlendirmek için çalışmalarına devam ettiği belirtilmiş.

Tam Boyutta Gör

Hangi modelde kullanılacağı belli değil

Bahsedilen 200W hızlı şarj teknolojisinin kablolu hızlı şarj, kablosuz şarj ve ters kablosuz şarjın birleşimi olduğunu unutmayın. Yani cihazın kablolu hızlı şarjı 200W olmayacak. Xiaomi'nin şu anki amiral gemisi akıllı telefonu Xiaomi Mi 11'in halihazırda 115W şarj desteği olduğu göz önüne alındığında da bu gelişme şaşırtıcı değil. Ayrıca geçen yıl piyasaya sürülen Mi 10 Extreme Commemorative Edition, 180W şarjı destekliyor.

Xiaomi'nin hangi cihazının bu yüksek hızlı şarjı destekleyeceğini önümüzdeki dönemde görebileceğiz. Mi 11 amiral gemisi akıllı telefonunun bir çeşidi mi yoksa tamamen yeni bir cihaz mı olacak? Bu sorunun cevabını öğrenmek için birkaç hafta daha beklememiz gerekecek.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_working_on_phone_with_200w_charging_for_second_half_of_2021-news-48102.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.