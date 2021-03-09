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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi, 200W şarjlı akıllı telefonu bu yıl piyasaya sürecek

    Çinli teknoloji üreticilerinden Xiaomi'nin, toplam şarj gücü 200W olan bir akıllı telefon geliştirdiği ve yılın ikinci yarısında satışa sunacağı bildirildi.
    09 Mart 2021, 12:30 (Güncellendi, 3 sa.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi, 200W şarjlı akıllı telefonu bu yıl piyasaya sürecek
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    Birkaç hafta önce, 200W hızlı şarjı destekleyen yeni bir amiral gemisi akıllı telefonun piyasaya sürülmek üzere olduğu bildirilmişti. Çinden gelen yeni bir rapor, cihazın Xiaomi marka olacağını ortaya koyuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xiaomi'nin 4.000 mAh pili 17 dakikada dolduran hızlı şarj teknolojisi 2020'de geliyor

    Ayrıca Bkz. "Uygun fiyatlı amiral gemileri için Snapdragon 888 yonga setinin Lite sürümü yolda"

    Raporda ayrıca, Xiaomi'nin 200W hızlı şarj teknolojisini destekleyen amiral gemisi akıllı telefonunun bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülebileceği yer alıyor. Görünüşe göre chaz şu an test aşamasında. Ancak haberlere göre şu anda geliştirilmekte olan cihaz performans açısından mevcut amiral gemilerinin Ultra modelleri kadar iyi değil. Dolayısı ile de şirketin, performansı güçlendirmek için çalışmalarına devam ettiği belirtilmiş.

    Xiaomi, 200W şarjlı akıllı telefonu bu yıl piyasaya sürecek
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    Hangi modelde kullanılacağı belli değil

    Bahsedilen 200W hızlı şarj teknolojisinin kablolu hızlı şarj, kablosuz şarj ve ters kablosuz şarjın birleşimi olduğunu unutmayın. Yani cihazın kablolu hızlı şarjı 200W olmayacak. Xiaomi'nin şu anki amiral gemisi akıllı telefonu Xiaomi Mi 11'in halihazırda 115W şarj desteği olduğu göz önüne alındığında da bu gelişme şaşırtıcı değil. Ayrıca geçen yıl piyasaya sürülen Mi 10 Extreme Commemorative Edition, 180W şarjı destekliyor.

    Xiaomi'nin hangi cihazının bu yüksek hızlı şarjı destekleyeceğini önümüzdeki dönemde görebileceğiz. Mi 11 amiral gemisi akıllı telefonunun bir çeşidi mi yoksa tamamen yeni bir cihaz mı olacak? Bu sorunun cevabını öğrenmek için birkaç hafta daha beklememiz gerekecek.



    https://www.gsmarena.com/xiaomi_working_on_phone_with_200w_charging_for_second_half_of_2021-news-48102.php
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    S sultanneb 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Telefonun sarjının daha uzun gidecek bir şekilde bir şey geliştirseler çok daha iyi olmaz mı
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    V V4LKyR 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hızlı şarj kesinlikle iyi bir teknolojidir ve kuvvetle destekliyorum.

    Muhteşem bir kolaylık sağlıyor.
    Yanıtla +1
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    T th9 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    cidden gerek varmı,hızlı sarj ile uğraşmak yerine batarya teknolojisini geliştirseler keşke.
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    L Longg_Night 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    ne kadar ömrü var acaba
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    C cand. 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ee bataryalar gelişmedi bu hızlar ne alaka
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    E Elektrikliarabasever 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mi 10 Extreme Commemorative Edition, 180W şarjı destekliyor.



    Bu telefonun bataryası bir sene bile dayandı mı çok merak ediyorum. Sıvı soğutma yok ki batarya soğusun...
    1 Yanıt Yanıtla
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    interwap (Volkan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Elektrikliarabasever
    Aman aman bir ısınma yok.
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