Oppo, ColorOS 11'in 2021 1. çeyrek güncelleme planında değişikliğe gitti

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2020 Eylül ayında Oppo, Geliştiriciler Konferansı'nda Android 11 tabanlı yeni ColorOS 11'i resmi olarak piyasaya sürmüştü. Şirket bir süre sonra da güncelleme takvimini paylaşarak 2021'in ilk çeyreğinde güncelleme alacak telefonları duyurmuştu. Şirket şimdi bu listede bazı değişikliklere gidiyor.

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27 Ocak 2021 - Açık Beta (sınırlı)

Oppo Reno3 5G

Oppo A92s

Oppo A52

Mart 2021 - Açık Beta (sınırlı)

Oppo Reno2

Oppo Reno2 Z

Oppo K5

Oppo A72 5G

Oppo A91

Mart 2021 - Kararlı Sürüm

Oppo Reno 10x zoom

Oppo Reno Ace

Oppo Reno3 Pro 5G

Oppo Reno4 SE 5G

Oppo'nun çizelgede yaptığı bu değişiklikler özellikle Çin pazarını etkileyecek ancak diğer pazarlar için de benzer değişiklikler olabileceği belirtildi.

https://www.gizchina.com/2021/01/01/here-are-the-phones-to-get-coloros-11-in-q1-2021/

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