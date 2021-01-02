Oppo, ColorOS 11'in 2021 1. çeyrek güncelleme planında değişikliğe gitti

Teknoloji Editörü
2020 Eylül ayında Oppo, Geliştiriciler Konferansı'nda Android 11 tabanlı yeni ColorOS 11'i resmi olarak piyasaya sürmüştü. Şirket bir süre sonra da güncelleme takvimini paylaşarak 2021'in ilk çeyreğinde güncelleme alacak telefonları duyurmuştu. Şirket şimdi bu listede bazı değişikliklere gidiyor.
Ayrıca Bkz. "Oppo Reno5 4G, Snapdragon 720 yonga seti ile piyasaya sürüldü"
27 Ocak 2021 - Açık Beta (sınırlı)
- Oppo Reno3 5G
- Oppo A92s
- Oppo A52
Mart 2021 - Açık Beta (sınırlı)
- Oppo Reno2
- Oppo Reno2 Z
- Oppo K5
- Oppo A72 5G
- Oppo A91
Mart 2021 - Kararlı Sürüm
- Oppo Reno 10x zoom
- Oppo Reno Ace
- Oppo Reno3 Pro 5G
- Oppo Reno4 SE 5G
Oppo'nun çizelgede yaptığı bu değişiklikler özellikle Çin pazarını etkileyecek ancak diğer pazarlar için de benzer değişiklikler olabileceği belirtildi.
https://www.gizchina.com/2021/01/01/here-are-the-phones-to-get-coloros-11-in-q1-2021/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.