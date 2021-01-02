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    Oppo, ColorOS 11'in 2021 1. çeyrek güncelleme planında değişikliğe gitti

    Oppo'nun Eylül ayında tanıttığı Android 11 tabanlı ColorOS 11 kullanıcı arayüzü güncellemesini alacak telefonların çizelgesinde değişikliğe gitti. Bu değişiklik, en çok Çin pazarını etkileyecek.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Oppo, ColorOS 11'in 2021 1. çeyrek güncelleme planında değişikliğe gitti
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    2020 Eylül ayında Oppo, Geliştiriciler Konferansı'nda Android 11 tabanlı yeni ColorOS 11'i resmi olarak piyasaya sürmüştü. Şirket bir süre sonra da güncelleme takvimini paylaşarak 2021'in ilk çeyreğinde güncelleme alacak telefonları duyurmuştu. Şirket şimdi bu listede bazı değişikliklere gidiyor.

    Ayrıca Bkz. "Oppo Reno5 4G, Snapdragon 720 yonga seti ile piyasaya sürüldü"

    27 Ocak 2021 - Açık Beta (sınırlı)

    • Oppo Reno3 5G
    • Oppo A92s
    • Oppo A52

    Mart 2021 - Açık Beta (sınırlı)

    • Oppo Reno2
    • Oppo Reno2 Z
    • Oppo K5
    • Oppo A72 5G
    • Oppo A91

    Mart 2021 - Kararlı Sürüm

    • Oppo Reno 10x zoom
    • Oppo Reno Ace
    • Oppo Reno3 Pro 5G
    • Oppo Reno4 SE 5G

    Oppo'nun çizelgede yaptığı bu değişiklikler özellikle Çin pazarını etkileyecek ancak diğer pazarlar için de benzer değişiklikler olabileceği belirtildi.



    https://www.gizchina.com/2021/01/01/here-are-the-phones-to-get-coloros-11-in-q1-2021/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Oppo AX7 için Android 8 ve color os 6 bekliyorum hala. Ne oldu acaba geliyordu daha ne kadar bekleyeceğiz bilen var mı?
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    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Oppo ax7 kulanıcısıyım yaklaşık 15 16 aydır kullanıyorum ama hala android sürümünü güncellemesi gelmedi ve kullanıcılar maalesef gelmez ise hayal kırıklığına uğrayıp piyasada çok kaybı olacağına inanıyorum kolay gelsin..??
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    haktan24 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    oppo reno 2 z aldım kutudan cıkardıgım itibari ile 4 adet büyük güncelleme aldım suan android 10 aralık güvenlik güncellemesi color os 7.1 mevcut xiaomi ye göre cok cok daha stabil ve saglam bir arayüzü var reklam yok gelen güncellemelerin tamamının detayını noktası virgülüne kadar söylüyorlar xiaomi de sistem kararlılıgı artıldı bas geç en sinirimi bozan durumlardan bir tanesi 5 adet xiaomi cihaz kullandım color os oppo reno z2 gectim cok cok mutluyum kesinlikle tavsiye ederim yakında gelecek olan color os 11 ve android 11 ile cok cok daha güzel olacaktır saygılar haber için teşekkürler..
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