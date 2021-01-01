Oppo Reno5 4G, Snapdragon 720 yonga seti ile piyasaya sürüldü

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Reno5 5G , Reno5 Pro ve Reno5 Pro Plus'ı piyasaya sürdükten kısa bir süre sonra Oppo, seriye yeni bir akıllı telefon daha ekledi. Oppo Reno5 4G olarak adlandırılan akıllı telefon, Reno5 5G ile benzer özelliklere ve tasarıma sahip. Oppo Reno5 4G, Reno4 4G'de de kullanılan Snapdragon 720 yonga setinden güç alıyor. Telefon yaklaşık 375 dolar fiyat etiketine sahip.

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Oppo Reno5 4G teknik özellikler

Oppo'nun yeni akıllı telefonu Reno5 4G, 6,4 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 piksel çözünürlüklü Full HD + AMOLED ekrana sahip. Ekran, 90Hz yenileme hızı, 120Hz dokunmatik ekran örnekleme hızı, 410ppi piksel yoğunluğu ve 430nit parlaklık ile geliyor. Ekran, Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

Oppo Reno5 4G, gücünü 2.3GHz saat hızına sahip Snapdragon 720 yonga setinden alıyor ve Adreno 618 grafik birimi bulunuyor. Telefon, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı içeriyor.

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Oppo Reno5 4G, f / 1.7 diyafram açıklığına sahip 64MP birincil lens, Buna f / 2.2 diyafram açıklığına sahip 119 derece 8MP ultra geniş açılı lens, 2MP makro diyafram 2MP tek renkli sensörlerin yer aldığı dörtlü arka kamera kurulumu sunuyor. Önde ise 44MP çözünürlüğe sahip bir kamera bulunuyor.

Telefon, Android 11 tabanlı ColorOS 11.1'i çalıştırıyor. Reno5 4G'de, 50W hızlı şarj desteğiyle 4310mAh batarya bulunuyor. Cihaz, ekran içi parmak izi sensörü ve yüz kilidi ile birlikte geliyor. 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, 3,5 mm ses girişi, GPS, GNSS, çift SIM ve USB Type-C bağlantıları destekleyen telefonda NFC bulunmuyor. 159.1 x 73.3 x 7.7 mm boyutlarındaki telefonun ağırlığı ise 171 gram.

https://www.gsmarena.com/oppo_reno5_4g_announced_with_s720g_chipset_64_mp_main_camera_and_50w_charging-news-46978.php

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