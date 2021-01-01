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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Reno5 4G, Snapdragon 720 yonga seti ile piyasaya sürüldü

    Oppo, Reno5 serisine bir telefon daha ekledi. Oppo Reno5 4G, 8GB RAM, dörtlü arka kamera kurulumu ve Snapdragon 720 yonga seti ile gelecek.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Oppo Reno5 4G, Snapdragon 720 yonga seti ile piyasaya sürüldü
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    Reno5 5G , Reno5 Pro ve Reno5 Pro Plus'ı piyasaya sürdükten kısa bir süre sonra Oppo, seriye yeni bir akıllı telefon daha ekledi. Oppo Reno5 4G olarak adlandırılan akıllı telefon, Reno5 5G ile benzer özelliklere ve tasarıma sahip. Oppo Reno5 4G, Reno4 4G'de de kullanılan Snapdragon 720 yonga setinden güç alıyor. Telefon yaklaşık 375 dolar fiyat etiketine sahip.

    Ayrıca Bkz. "Oppo A15s'nin sızdırılan tanıtım görseli bazı teknik detayları da ortaya koyuyor"

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    Oppo Reno5 4G teknik özellikler

    Oppo'nun yeni akıllı telefonu Reno5 4G, 6,4 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 piksel çözünürlüklü Full HD + AMOLED ekrana sahip. Ekran, 90Hz yenileme hızı, 120Hz dokunmatik ekran örnekleme hızı, 410ppi piksel yoğunluğu ve 430nit parlaklık ile geliyor. Ekran, Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

    Oppo Reno5 4G, gücünü 2.3GHz saat hızına sahip Snapdragon 720 yonga setinden alıyor ve Adreno 618 grafik birimi bulunuyor. Telefon, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı içeriyor.

    Oppo Reno5 4G, Snapdragon 720 yonga seti ile piyasaya sürüldü
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    Oppo Reno5 4G, f / 1.7 diyafram açıklığına sahip 64MP birincil lens, Buna f / 2.2 diyafram açıklığına sahip 119 derece 8MP ultra geniş açılı lens, 2MP makro diyafram 2MP tek renkli sensörlerin yer aldığı dörtlü arka kamera kurulumu sunuyor. Önde ise 44MP çözünürlüğe sahip bir kamera bulunuyor.

    Telefon, Android 11 tabanlı ColorOS 11.1'i çalıştırıyor. Reno5 4G'de, 50W hızlı şarj desteğiyle 4310mAh batarya bulunuyor. Cihaz, ekran içi parmak izi sensörü ve yüz kilidi ile birlikte geliyor. 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, 3,5 mm ses girişi, GPS, GNSS, çift SIM ve USB Type-C bağlantıları destekleyen telefonda NFC bulunmuyor. 159.1 x 73.3 x 7.7 mm boyutlarındaki telefonun ağırlığı ise 171 gram.



    https://www.gsmarena.com/oppo_reno5_4g_announced_with_s720g_chipset_64_mp_main_camera_and_50w_charging-news-46978.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    CyberDiamond 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Helal olsun adamlar işlemci konusunda çizgilerini bozmuyorlar :D

    Oppo Reno sd710
    Oppo Reno2 sd730
    Oppo Reno 3 sd720
    Oppo Reno 4 sd720
    Oppo Reno5 sd720

    ilk oppo reno 2019 nisanda tanıtılmış adamlar 1.5 senede 5 tane birbirinin aynısı telefon yapmışlar :D
    Helal olsun adamlar işlemci konusunda çizgilerini bozmuyorlar :D Oppo Reno sd710 Oppo Reno2 sd730 Oppo Reno 3 sd720 Oppo Reno 4 sd720 Oppo...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    ironman 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3PRO 12 G RAM ve SD 765 ile satmaya devam eder....
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oppo, Snapdragon 720 ile kafayı yemiş bence :D
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    felis.pardus (yasin turfullu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    model numarası yükseltip işlemci aynı bırakarak fiyat yükseltiyor.
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    High Sierra 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İşin acı yanı bu cihaz da 4000 liradan aşağı giriş yapmayacak.
    Daha acı olanı da Realme 7 5G'nin İngiltere'de sudan ucuz tabiriyle satışta olması.
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    CyberDiamond 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Helal olsun adamlar işlemci konusunda çizgilerini bozmuyorlar :D

    Oppo Reno sd710
    Oppo Reno2 sd730
    Oppo Reno 3 sd720
    Oppo Reno 4 sd720
    Oppo Reno5 sd720

    ilk oppo reno 2019 nisanda tanıtılmış adamlar 1.5 senede 5 tane birbirinin aynısı telefon yapmışlar :D
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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