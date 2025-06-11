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    Oppo K13x kutusu ortaya çıktı: Tasarımı netleşti, tanıtım yaklaşıyor

    Oppo’nun yeni telefonu K13x için geri sayım başladı. Kutusu sızdırılan cihazın tasarımı netleşirken, 5G desteği ve iddialı bataryasıyla dikkat çekiyor. İşte yeni modelin özellikleri.

    Oppo K13x kutusu ortaya çıktı: Tasarımı netleşti Tam Boyutta Gör

    Oppo'nun yeni modeli K13x, bu ayın sonunda tanıtılmaya hazırlanıyor. Serinin önceki modeli olan K12x’in ardından gelen K13x, özellikle dayanıklılık ve batarya performansı odaklı bazı önemli yeniliklerle geliyor. Sızdırılan kutu görselleri sayesinde cihazın tasarımı da şimdiden kendini göstermeye başladı. İnce kenar çerçeveleriyle daha modern bir görünüm sunan telefonun, 5G desteğiyle çıkacağı da netleşmiş durumda.

    K13x’in fiyatının 180 dolar civarında olması bekleniyor. Bu da K12x’le benzer bir fiyatlandırmaya işaret ediyor. Oppo, bu modelle özellikle “uzun ömürlü kullanım” isteyenleri hedef alıyor. Şirketin tanıtım diline bakılırsa, sağlamlık bu modelin en çok öne çıkan yönü olacak.

    İşlemci tarafında büyük bir değişiklik yok. Google Play Console verileri, tıpkı K12x’te olduğu gibi burada da Dimensity 6300’ün kullanılacağını gösteriyor. 4 GB RAM’li bir seçenekle birlikte, önceki modeldeki HD+ çözünürlüklü LCD ekranın da korunması bekleniyor.

    Asıl dikkat çeken kısım ise batarya teknolojisi. Oppo’nun kısa süre önce satışa sunduğu K13’te kullanılan 7.000 mAh kapasiteli silikon karbon bataryanın, K13x modeline de entegre edilmesi bekleniyor. Bu da giriş segmenti için fazlasıyla iddialı bir pil performansı anlamına geliyor.

    Kısacası, Oppo K13x performanstan çok dayanıklılık ve pil ömrü gibi temel ihtiyaçlara odaklanan kullanıcıları hedefliyor. Resmi tanıtım yaklaştıkça daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

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    turkelvis 5 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 6 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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