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    Oppo Reno 14 ve 14 Pro küresel pazarda satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatları

    Oppo, geçtiğimiz ay Çin'de tanıttığı Reno 14 ve Reno 14 Pro modellerini küresel piyasalarda satışa sundu. Telefonların özellikleri ve fiyatları neler?            

    Oppo Reno 14 ve 14 Pro küresel pazarda satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Oppo, geçtiğimiz ay Çin'de tanıttığı Reno 14 ve Reno 14 Pro modellerini küresel piyasalarda satışa sundu. Oppo genellikle uluslararası modellerinde bazı özellikleri değiştirirken, Reno 14 ve 14 Pro'yu Çin'deki versiyonlarıyla aynı özelliklerde piyasaya çıkardı.

    Oppo Reno 14, 6,59 inç büyüklüğünde 120 Hz AMOLED ekranla geliyor. Metal çerçeveye ve Gorilla Glass 7i ekran korumasına sahip olan telefon, MediaTek'in Dimensity 8350 yonga setinden güç alıyor. 

    Arka tarafta, 50 MP ana sensör, 50 MP 3.5x optik zum yapabilen telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş açı kameradan oluşan üçlü kamera kurulumu yer alıyor. 6000 mAh kapsiteli bataryaya sahip olan telefon, 80 W hızlı şarj desteğini sunuyor.

    Reno 14 Pro ise daha büyük 6,83 inç AMOLED ekranla geliyor. Dimensity 8450 yonga setinde güç alan telefon, 6200 mAh kapsiteli daha büyük batarya barındırıyor. 

    Oppo Reno 14 ve 14 Pro küresel pazarda satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Pro modeli ayrıca daha gelişmiş kamera donanımıyla geliyor. 50 MP ana sensöre, 50 MP periskop telefoto kamera ve yine 50 MP ultra geniş açı kamera eşlik ediyor.

    Her iki telefon da suya ve toza dayanıklılık için IP68/IP69 koruması sunarken, kutudan Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile çıkıyor.

    Oppo Reno 14 ve Reno 14 Pro fiyatı

    Yeşil ve beyaz renklerle gelen Reno 14'in 12 GB / 256 GB sürümü 612 dolar, 12 GB / 512 GB sürümü ise 680 dolar fiyattan Tayvan'da satışa sunulmuş durumda. Reno 14 Pro ise gri ve beyaz renklerle satışa sunuluyor ve 12 GB / 512 GB'lık tek versiyonu 816 dolar fiyattan satılıyor. 

    Oppo Reno 14 özellikleri

    • Ekran: 6,59 inç, AMOLED, 1256 x 2760 piksel, 120 Hz, 1200 nit parlaklık, 3840Hz PWM, HDR10+
    • İşlemci: Dimensity 8350 (4 nm)
    • RAM: 12 GB
    • Depolama: 256 GB, 512 GB UFS 3.1
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.8 ana kamera + 50 MP, f/2.8 telefoto kamera, 3.5x optik zum + 8 MP, f/2.2 ultra geniş açı kamera
    • Ön kamera: 50 MP, f/2.0
    • Pil: 6000 mAh, 80W hızlı şarj
    • Boyutlar ve ağırlık: 157.9 mm x 74.7 mm x 7.3 mm, 187 gr
    • Bağlantı ve diğer: IP68/IP69, Bluetooth 5.4, 5G, eSIM, Wi-Fi 6, kızılötesi bağlantı, NFC, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlörler

    Oppo Reno 14 Pro özellikleri

    • Ekran: 6,83 inç, AMOLED, 1272 x 2800 piksel, 120 Hz, 1200 nit parlaklık, 3840Hz PWM, HDR10+
    • İşlemci: Dimensity 8450 (4 nm)
    • RAM: 12 GB
    • Depolama: 512 GB UFS 3.1
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.8 ana kamera + 50 MP, f/2.8 periskop telefoto kamera, 3.5x optik zum + 50 MP, f/2.0 ultra geniş açı kamera
    • Ön kamera: 50 MP, f/2.0
    • Pil: 6200 mAh, 80W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj
    • Boyutlar ve ağırlık: 163.4 mm x 77 mm x 7.5 mm, 201 gr
    • Bağlantı ve diğer: IP68/IP69, Bluetooth 5.4, 5G, eSIM, Wi-Fi 6e, kızılötesi bağlantı, NFC, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlörler
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