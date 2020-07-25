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    Oppo'dan Wear OS'lu akıllı saat geliyor

    Oppo geçtiğimiz Mart ayında ilk Android tabanlı akıllı saatini piyasaya sürmüştü. Çinli şirket şimdi ise Wear OS işletim sistemiyle çalışan farklı bir model çıkarmaya hazırlanıyor.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo'dan Wear OS'lu akıllı saat geliyor
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    Çinli teknoloji devi Oppo, Google'ın Wear OS platformunu temel alan yeni bir Oppo Watch çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket akıllı saatin tanıtım fragmanını yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "Wear OS platformu Android 11'e geçiş yapıyor"

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    Giyilebilir cihazın teknik özellikleri konusunda bir bilgi yok. Ancak yayınlanan görüntüler kare ekrana sahip olacağını gösteriyor. Aynı tasarım geçtiğimiz Mart ayında çıkış yapan Oppo Watch'ta da kullanılmıştı.

    Çin dışında satılacak

    Piyasadaki mevcut Oppo Watch bildiğiniz üzere ColorOS Watch ile çalışıyor. Ayrıca AMOLED ekran, Snapdragon Wear 2500 yonga seti, 1 GB RAM, 8 GB depolama alanı, hızlı şarj destekli 430 mAh pil, NFC ve eSIM modülüne sahip.

    Wear OS'lu Oppo Watch'un ise Çin dışında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Akıllı saat hakkında diğer tüm detayları 31 Temmuz tarihinde hep birlikte öğreneceğiz.



    https://www.engadget.com/oppo-watch-wear-os-july-31-2020-184508864.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    White Water 1 sa.
    Çinliler milliyetçi duygularla satın alacak. Çin dışındaki dünyanın geri kalanıysa Apple watch gibi ucuz alırım diyecek. OPPO söz konusu olunca ucuz olmayacak ve insanlar yine Apple watch alacak.
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