Oppo'dan Wear OS'lu akıllı saat geliyor

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Çinli teknoloji devi Oppo, Google'ın Wear OS platformunu temel alan yeni bir Oppo Watch çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket akıllı saatin tanıtım fragmanını yayınladı.

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Giyilebilir cihazın teknik özellikleri konusunda bir bilgi yok. Ancak yayınlanan görüntüler kare ekrana sahip olacağını gösteriyor. Aynı tasarım geçtiğimiz Mart ayında çıkış yapan Oppo Watch'ta da kullanılmıştı.

Çin dışında satılacak

Piyasadaki mevcut Oppo Watch bildiğiniz üzere ColorOS Watch ile çalışıyor. Ayrıca AMOLED ekran, Snapdragon Wear 2500 yonga seti, 1 GB RAM, 8 GB depolama alanı, hızlı şarj destekli 430 mAh pil, NFC ve eSIM modülüne sahip.

Wear OS'lu Oppo Watch'un ise Çin dışında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Akıllı saat hakkında diğer tüm detayları 31 Temmuz tarihinde hep birlikte öğreneceğiz.

https://www.engadget.com/oppo-watch-wear-os-july-31-2020-184508864.html

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