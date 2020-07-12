Wear OS platformu Android 11'e geçiş yapıyor

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Google’ın Wear OS akıllı saat platformu son zamanlarda gözden düşmüş durumda. En son sürümü 2018'de yayınlanan işletim sistemi Android 9'u temel alıyor.

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Geçtiğimiz yıl Android 10 tabanlı yeni Wear OS platformunun kullanıma sunulmaması kullanıcılar tarafından hoş karşılanmadı. Bu yıl durum değişecek gibi görünüyor.

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Çalışmalar başladı

Google geliştiricileri, Android 11 tabanlı Wear OS güncellemesi üzerinde çalışıyor. Böylelikle platform için tüm yeni API fonksiyonları erişilebilir hale gelecek.

Wear OS, giyilebilir cihaz üreticileri arasında çok popüler değil. Bununla birlikte işlevsellik açısından Apple'ın watchOS platformunun gerisinde kaldığı da bir gerçek.

https://www.reddit.com/r/androiddev/comments/hk3hrq/were_on_the_android_engineering_team_ask_us/fxgp22b

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