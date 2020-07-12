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    Wear OS platformu Android 11'e geçiş yapıyor

    Google’ın akıllı saat platformu için büyük bir güncelleme planlanıyor. Geçtiğimiz sene Android 10'u pas geçen Wear OS bu yıl Android 11'e güncellenecek.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Wear OS platformu Android 11'e geçiş yapıyor
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    Google’ın Wear OS akıllı saat platformu son zamanlarda gözden düşmüş durumda. En son sürümü 2018'de yayınlanan işletim sistemi Android 9'u temel alıyor.

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    Geçtiğimiz yıl Android 10 tabanlı yeni Wear OS platformunun kullanıma sunulmaması kullanıcılar tarafından hoş karşılanmadı. Bu yıl durum değişecek gibi görünüyor.

    Wear OS platformu Android 11'e geçiş yapıyor
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    Çalışmalar başladı

    Google geliştiricileri, Android 11 tabanlı Wear OS güncellemesi üzerinde çalışıyor. Böylelikle platform için tüm yeni API fonksiyonları erişilebilir hale gelecek.

    Wear OS, giyilebilir cihaz üreticileri arasında çok popüler değil. Bununla birlikte işlevsellik açısından Apple'ın watchOS platformunun gerisinde kaldığı da bir gerçek.



    https://www.reddit.com/r/androiddev/comments/hk3hrq/were_on_the_android_engineering_team_ask_us/fxgp22b Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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