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Çinli üretici Oppo kısa süre önce ilk akıllı TV serisini tanıtmıştı. Şimdi de şirketin cihaz portföyünü daha da genişleteceğine dair bilgiler var.

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Sektörün güvenilir haber kaynaklarından biri olan Digital Chat Station'a göre Oppo dizüstü bilgisayar ve tablet pazarına girmeyi planlıyor. İlk ürünler önümüzdeki yıl çıkacak.

Ne yazık ki şu an için cihazların piyasaya sürülmesine ilişkin herhangi bir detay veya kesin tarih yok. Bununla birlikte dizüstü bilgisayar pazarında satışlar belirli bir seviyede ilerlese de tablet sevkiyatlarında ciddi bir düşüş söz konusu.

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Tablet satışları düşüşte

Lenovo gibi şirketler bütçe dostu modellere yönelirken, Xiaomi bu cihaz segmentinden elini ayağını çekmiş gibi görünüyor. Artık sadece Apple, Samsung ve Huawei gibi markalar üst düzey tablet modellerine sahip.

Oppo'nun bu devlerle rekabet etmeyi planlayıp planlamadığı ve şirketin tablet segmentinde ne tür bir stratejiye sahip olacağı henüz bilinmiyor. Çinli şirketin nasıl bir yol izleyeceğini önümüzdeki aylarda hep birlikte göreceğiz.

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