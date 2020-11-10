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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo, dizüstü bilgisayar ve tablet pazarına girmeyi planlıyor

    Oppo kablosuz kulaklık, akıllı saat ve televizyonun ardından ürün portföyünü daha da genişleymeye hazırlanıyor. Çinli şirketin dizüstü bilgisayar ve tablet pazarına girmeyi planladığı bildirildi.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo, dizüstü bilgisayar ve tablet pazarına girmeyi planlıyor
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    Çinli üretici Oppo kısa süre önce ilk akıllı TV serisini tanıtmıştı. Şimdi de şirketin cihaz portföyünü daha da genişleteceğine dair bilgiler var.

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    Sektörün güvenilir haber kaynaklarından biri olan Digital Chat Station'a göre Oppo dizüstü bilgisayar ve tablet pazarına girmeyi planlıyor. İlk ürünler önümüzdeki yıl çıkacak.

    Ne yazık ki şu an için cihazların piyasaya sürülmesine ilişkin herhangi bir detay veya kesin tarih yok. Bununla birlikte dizüstü bilgisayar pazarında satışlar belirli bir seviyede ilerlese de tablet sevkiyatlarında ciddi bir düşüş söz konusu.

    Oppo, dizüstü bilgisayar ve tablet pazarına girmeyi planlıyor
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    Tablet satışları düşüşte

    Lenovo gibi şirketler bütçe dostu modellere yönelirken, Xiaomi bu cihaz segmentinden elini ayağını çekmiş gibi görünüyor. Artık sadece Apple, Samsung ve Huawei gibi markalar üst düzey tablet modellerine sahip.

    Oppo'nun bu devlerle rekabet etmeyi planlayıp planlamadığı ve şirketin tablet segmentinde ne tür bir stratejiye sahip olacağı henüz bilinmiyor. Çinli şirketin nasıl bir yol izleyeceğini önümüzdeki aylarda hep birlikte göreceğiz.



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    1 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Krone 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Çinlilerin bir an önce notebook pazarını ele geçirmeleri lazım akıllı telefonlarda olduğu gibi. 6-7 binden aşağı makine kalmadı yahu.
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    cand. 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Don da üretsin



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    1 Yanıt Yanıtla
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    Espavdez (Cihan L.) 1 gün ( Mesaj Silindi ) cand.
    Bir süreliğine algoritmik google reklamı zannedip ben ne ara googleda don arattım diye düşündüm
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