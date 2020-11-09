MSI'ın Çin'deki en büyük fabrikalarından birinde yangın çıktı

Çin'deki en büyük MSI fabrikalarından birinde yangın çıktı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tayvanlı şirket durumun kontrol altına alındığını duyurdu. Yangının çıktığı fabrika Shenzhen'de bulunuyor. Aktarılan bilgiye göre şirketin olaylara anında müdahale etmesi, yaşanması muhtemel bir faciayı önledi.
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MSI'ın açıklaması şu şekilde:
" 5 Kasım öğleden sonra Shenzhen'deki MSI Baoan fabrikasında bir yangın meydana geldi. Şirket acil durum önlemlerini devreye soktu ve hemen itfaiyeye haber verdi. Olayda herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Üretim hattında da herhangi bir hasar yok. Şu anda tüm birimler normal faaliyetlerine devam ediyor. İlginiz için teşekkür ederiz."
Tedarik sıkıntısına neden olabilir
MSI'ın fabrikada ağırlıklı olarak dizüstü bilgisayar, anakart, sunucu, ekran kartı ve araç bileşenleri gibi elektronik ürünler için baskılı devre kartı (PCB) üretimi yaptığı belirtiliyor.
Büyük bir fabrika olduğu için de bazı ürünlerin stoklarını olumsuz etkileme şansı var. MSI yangınının özellikle PC bileşenlerinde tedarik sıkıntısına yol açıp açmayacağını önümüzdeki günler gösterecek.
Kaynakça https://www.tomshardware.com/news/msi-fire-2020 https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/jpolp2/msi_hq_in_china_apparently_just_went_up_in_flames/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.