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    MSI'ın Çin'deki en büyük fabrikalarından birinde yangın çıktı

    Tayvanlı teknoloji devi MSI'ın Çin'deki ana üretim tesislerinden birinde yangın çıktı. Baoan fabrikasında meydana gelen yangın PC bileşenlerinde tedarik sıkıntısına yol açabilir.
    2 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    MSI'ın Çin'deki en büyük fabrikalarından birinde yangın çıktı
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    Çin'deki en büyük MSI fabrikalarından birinde yangın çıktı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tayvanlı şirket durumun kontrol altına alındığını duyurdu. Yangının çıktığı fabrika Shenzhen'de bulunuyor. Aktarılan bilgiye göre şirketin olaylara anında müdahale etmesi, yaşanması muhtemel bir faciayı önledi.

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    MSI'ın açıklaması şu şekilde:

    " 5 Kasım öğleden sonra Shenzhen'deki MSI Baoan fabrikasında bir yangın meydana geldi. Şirket acil durum önlemlerini devreye soktu ve hemen itfaiyeye haber verdi. Olayda herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Üretim hattında da herhangi bir hasar yok. Şu anda tüm birimler normal faaliyetlerine devam ediyor. İlginiz için teşekkür ederiz."

    MSI'ın Çin'deki en büyük fabrikalarından birinde yangın çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Tedarik sıkıntısına neden olabilir

    MSI'ın fabrikada ağırlıklı olarak dizüstü bilgisayar, anakart, sunucu, ekran kartı ve araç bileşenleri gibi elektronik ürünler için baskılı devre kartı (PCB) üretimi yaptığı belirtiliyor.

    Büyük bir fabrika olduğu için de bazı ürünlerin stoklarını olumsuz etkileme şansı var. MSI yangınının özellikle PC bileşenlerinde tedarik sıkıntısına yol açıp açmayacağını önümüzdeki günler gösterecek.



    Kaynakça https://www.tomshardware.com/news/msi-fire-2020 https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/jpolp2/msi_hq_in_china_apparently_just_went_up_in_flames/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    51 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    İonian_Gamer (on ) 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    RTX 3090 overclock testleri sırasında meydana gelmiş olabilir
    Yanıtla +19
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ejderleri salıyorlar sağa sola, sonra böyle oluyor işte...
    Yanıtla +7
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Allah sapphire, xfx, powercolor’a zeval vermesin
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    sendomi (metin alkan) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    ya arkadaş tedarik sıkıntısına sebep olabilir diyor başlıkta,aşağıda açıklamada üretim hattında sıkıntı yok diye açıklama yapmışlar.nasıl editörsün arkadaş anlamak mümkün değil
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    DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    yandı bizim 3070'ler zaten az gelecekti hiç gelmeyecek
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Allah sapphire, xfx, powercolor’a zeval vermesin
    Yanıtla +6
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    cand. 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Geçmiş olsun 20 binden 30 bine çıkar artık
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    İonian_Gamer (on ) 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    RTX 3090 overclock testleri sırasında meydana gelmiş olabilir
    Yanıtla +19
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Msi in voltaj sorunu fabrikada da çıkmış anlaşılan
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    damn2u (Sercan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Anakart ve ekran kartlarına gösterdikleri özeni diğer bilgisayar bileşenlerine de göstermeleri dileğiyle diyeceğim de şimdi şu kadar zararımız var diye daha da kaliteyi düşürürlermiş falan..
    Yanıtla +1
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ejderleri salıyorlar sağa sola, sonra böyle oluyor işte...
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