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    Honor Magic V4, en ince katlanır telefon unvanını geri alabilir

    Honor, katlanabilir Magic V4 modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Haziran ayında tanıtılması beklenen telefon, oldukça ince bir gövdeye ve 200 MP telefoto kameraya sahip olabilir.
    Honor Magic V4, en ince katlanır telefon unvanını geri alabilir Tam Boyutta Gör
    Honor, katlanabilir Magic V4 modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Haziran ayında tanıtılması beklenen telefon, en ince katlanabilir telefon unvanını geri alabilir.

    Honor Magic V4 neler sunacak?

    Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station'un aktardığına göre Magic V4, şu anda en ince katlanabilir telefon olan Oppo Find N5'te yer alan 7 çekirdekli Snapdragon 8 Gen Elite'in yerine 8 çekirdekli tam versiyonla gelebilecek. Kaynak, telefonun 2K çözünürlükte 8 inçlik bir LTPO OLED iç ekrana ve 6,45 inç büyüklüğünde bir dış ekrana sahip olacağını belirtiyor.

    Kamera tarafında, Magic V3'te yer alan 50 MP 1/1,5 inçlik ana sensör korunurken, telefoto kamera 50 MP'den 1/1,4 inç büyüklüğünde 200 MP kameraya terfi edebilir.

    Güçlendirilmiş kamera donanımına rağmen, Magic V4'ün 9 mm'den daha ince olması bekleniyor, bu da onu piyasadaki en ince katlanabilir telefon yapabilir. Magic V3, geçen ay tanıtılan Oppo Find N5'ten önce bu unvanı elinde bulunduruyordu. Honor Magic V4'ün ayrıca kablosuz şarj, IPX8 su geçirmezlik derecesi ve uydu iletişimi gibi özelliklere sahip olması bekleniyor. 

    Sızıntılar doğruysa, Magic V4 piyasadaki en heyecan verici katlanabilir telefonlardan biri olacak gibi görünüyor.

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    turkelvis 1 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

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