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    Oppo Find X8 Ultra, yeni Eylem Düğmesi ile tasarım değişikliğine gidiyor

    Oppo Find X8 Ultra'nın iPhone benzeri Eylem Düğmesi ile geleceği ortaya çıktı. İşte Mart ayında tanıtılması beklenen gelişmiş kamera sistemine sahip amiral gemisi telefonun detayları:
    Oppo Find X8 Ultra, iPhone'lardaki gibi Eylem Düğmesi ile gelecek Tam Boyutta Gör
    Oppo'nun merakla beklenen amiral gemisi Find X8 Ultra, önemli bir tasarım değişikliği ile gündemde. Tipster Digital Chat Station'ın Weibo platformunda yaptığı paylaşıma göre cihaz, OnePlus'ın karakteristik özelliği olan Uyarı Kaydırıcısı yerine, Apple'ın iPhone serisinde kullanılan Eylem Düğmesine benzer bir yapıya sahip olacak. Bu değişiklik, kullanıcılara daha fazla özelleştirme imkanı sunacak.

    İşte Oppo Find X8 Ultra'nın beklenen özellikleri:

    Mart ayında tanıtılması beklenen Find X8 Ultra, düz ekran tasarımıyla dikkat çekiyor. Cihazın en önemli özelliklerinden biri de Hasselblad iş birliğiyle geliştirilen dörtlü kamera sistemi. Ana kamera olarak 1 inç boyutundaki LYT-900 sensörü kullanan telefon, 6x periskop zoom özellikli 50MP IMX882 sensörü ile zoom performansını bir üst seviyeye taşıyor. 3x periskop lens için tercih edilen 1/1.56 inç boyutundaki 50MP IMX906 sensörü ve 50MP IMX882 ultra geniş açı sensörü ile profesyonel fotoğrafçılık deneyimi vadediyor.

    Oppo Find X8 Ultra, iPhone'lardaki gibi Eylem Düğmesi ile gelecek Tam Boyutta Gör
    Performans konusunda da iddialı olan Find X8 Ultra, Qualcomm'un en yeni yonga seti Snapdragon 8 Elite ile güçlendirilecek. Uzun kullanım süresi için 6000mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapacak olan Find X8 Ultra, 100W hızlı şarj desteği ile de dikkat çekiyor. Bu kombinasyon, kullanıcılara hem uzun pil ömrü hem de hızlı şarj imkanı sunacak. Ayrıca cihazın özelleştirilebilir Eylem Düğmesi, kullanıcıların sık kullandıkları fonksiyonlara hızlı erişim sağlamasına olanak tanıyacak.
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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 2 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 2 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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