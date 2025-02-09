Oppo Find X8 Ultra, yeni Eylem Düğmesi ile tasarım değişikliğine gidiyor

Mart ayında tanıtılması beklenen Find X8 Ultra, düz ekran tasarımıyla dikkat çekiyor. Cihazın en önemli özelliklerinden biri de Hasselblad iş birliğiyle geliştirilen dörtlü kamera sistemi. Ana kamera olarak 1 inç boyutundaki LYT-900 sensörü kullanan telefon, 6x periskop zoom özellikli 50MP IMX882 sensörü ile zoom performansını bir üst seviyeye taşıyor. 3x periskop lens için tercih edilen 1/1.56 inç boyutundaki 50MP IMX906 sensörü ve 50MP IMX882 ultra geniş açı sensörü ile profesyonel fotoğrafçılık deneyimi vadediyor.
Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.