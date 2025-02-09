Oppo Find X8 Ultra, yeni Eylem Düğmesi ile tasarım değişikliğine gidiyor

Tam Boyutta Gör Oppo'nun merakla beklenen amiral gemisi Find X8 Ultra, önemli bir tasarım değişikliği ile gündemde. Tipster Digital Chat Station'ın Weibo platformunda yaptığı paylaşıma göre cihaz, OnePlus'ın karakteristik özelliği olan Uyarı Kaydırıcısı yerine, Apple'ın iPhone serisinde kullanılan Eylem Düğmesine benzer bir yapıya sahip olacak. Bu değişiklik, kullanıcılara daha fazla özelleştirme imkanı sunacak.

Samsung Galaxy A36, FCC sertifikası alırken görüntülendi 23 sa. önce eklendi

İşte Oppo Find X8 Ultra'nın beklenen özellikleri:

Mart ayında tanıtılması beklenen Find X8 Ultra, düz ekran tasarımıyla dikkat çekiyor. Cihazın en önemli özelliklerinden biri de Hasselblad iş birliğiyle geliştirilen dörtlü kamera sistemi. Ana kamera olarak 1 inç boyutundaki LYT-900 sensörü kullanan telefon, 6x periskop zoom özellikli 50MP IMX882 sensörü ile zoom performansını bir üst seviyeye taşıyor. 3x periskop lens için tercih edilen 1/1.56 inç boyutundaki 50MP IMX906 sensörü ve 50MP IMX882 ultra geniş açı sensörü ile profesyonel fotoğrafçılık deneyimi vadediyor.

Tam Boyutta Gör Performans konusunda da iddialı olan Find X8 Ultra, Qualcomm'un en yeni yonga seti Snapdragon 8 Elite ile güçlendirilecek. Uzun kullanım süresi için 6000mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapacak olan Find X8 Ultra, 100W hızlı şarj desteği ile de dikkat çekiyor. Bu kombinasyon, kullanıcılara hem uzun pil ömrü hem de hızlı şarj imkanı sunacak. Ayrıca cihazın özelleştirilebilir Eylem Düğmesi, kullanıcıların sık kullandıkları fonksiyonlara hızlı erişim sağlamasına olanak tanıyacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Oppo Find X8 Ultra, iPhone'lardaki gibi Eylem Düğmesi ile gelecek