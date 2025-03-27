Tanıtım öncesi görüntülenen Oppo Find X8 Ultra kamera gücüyle şaşırtıyor

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Oppo’nun yeni amiral gemisi Find X8 Ultra, tanıtımına günler kala gerçek bir fotoğrafla ortaya çıktı. Cihazın tasarımı daha önceki sızıntılarla örtüşürken, özellikle kamera modülüyle dikkat çekiyor. Dairesel bir adaya yerleştirilen dörtlü kamera sisteminde çift periskop telefoto lens yer alıyor. Ortada Hasselblad logosu bulunurken, modülün sol üst köşesine LED flaş konumlandırılmış. Sızdırılan modelin açık pembe tonlarındaki "Sabah Işığı" rengi olduğu belirtiliyor. Telefon, ayrıca "Ay Işığı Beyazı" ve "Yıldızlı Siyah" olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle daha gelecek.

Kamera tarafında oldukça iddialı olan Find X8 Ultra, dört adet 50 megapiksellik sensörle donatılmış. Ana kamerada OIS destekli LYT-900 sensörü yer alırken, ultra geniş açılı lens ve her ikisi de OIS özellikli 3x ve 6x yakınlaştırmalı periskop kameralar dikkat çekiyor. Selfie kamerası ise 32 MP çözünürlüğünde.

Oppo Find X8 Ultra hızlı şarjı ve güçlü kamerasıyla geliyor 1 gün önce eklendi

Cihazın ekranı 6.82 inç büyüklüğünde düz bir AMOLED panelden oluşuyor. 2K+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve ekran içi ultrasonik parmak izi okuyucu gibi özelliklerle geliyor. Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan telefon, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama sunuyor. 6.100 mAh’lik batarya ise 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğiyle donatılmış.

Tüm bu özellikleriyle Find X8 Ultra, Oppo’nun şimdiye kadarki en iddialı modeli olmaya aday görünüyor. Tanıtım tarihi ise 10 Nisan.

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