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    Oppo Find X8 Ultra hızlı şarjı ve güçlü kamerasıyla sınırları zorluyor

    Oppo’nun yeni amiral gemisi Find X8 Ultra, resmi tanıtım öncesi tüm dikkatleri üzerine çekti. Hem donanımı hem de tasarımıyla segmentindeki rakiplerine gözdağı veren model, önemli özelliklerle geliyor

    Oppo Find X8 Ultra hızlı şarjı ve güçlü kamerasıyla geliyor

    Oppo’nun yeni amiral gemisi Find X8 Ultra, 10 Nisan’da sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Tanıtım öncesinde cihazın bazı teknik detayları netleşmeye başladı. Geekbench veritabanında ortaya çıkan modele göre, Find X8 Ultra gücünü Snapdragon 8 Elite işlemciden alacak. Bu yeni yonga seti, yüksek saat hızları ve güçlü grafik birimiyle performans çıtasını oldukça yukarı taşıyor.

    Telefonun öne çıkan özelliklerinden biri, 6.100 mAh kapasiteli dev bataryası. Bu batarya sadece büyük değil, aynı zamanda hızlı da şarj oluyor. 100W kablolu şarj desteği sayesinde cihaz yaklaşık 35 dakikada tamamen dolabiliyor. Kablosuz tarafta ise 50W hızında şarj imkânı sunuluyor.

    Ekran tarafında 6.82 inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlükte AMOLED bir panelle gelen model, 120Hz yenileme hızıyla daha akıcı bir deneyim vadediyor. Ekran altına entegre edilen ultrasonik parmak izi okuyucusu ise güvenlik tarafında dikkat çeken bir detay. Tüm bu donanıma rağmen cihazın kalınlığı 9 mm'nin altına düşürülmüş.

    Kamera kurulumu da oldukça iddialı. Ön tarafta 32 megapiksel bir kamera yer alırken, arka kısımda dört farklı 50 megapiksellik sensör görev yapıyor. Ana kamerada Sony’nin LYT-900 sensörü tercih edilmiş. Buna ultra geniş açı, 3x ve 6x optik zoom yapabilen iki farklı periskop telefoto lens eşlik ediyor. Bu sayede hem yakın çekimler hem de geniş açılı fotoğraflar çok daha net bir şekilde alınabilecek.

    Cihaz, 12 GB'tan başlayıp 16 GB RAM ve 1 TB depolamaya kadar çıkan farklı bellek seçenekleriyle satışa çıkacak. Uydu bağlantısı desteği ise en üst modelde sunulacak. Oppo’nun bu modelde klasik uyarı anahtarı yerine fiziksel olarak basılabilen yeni bir donanımsal tuş kullandığı da belirtiliyor. Find X8 Ultra, hem performans hem de donanım tarafında Oppo’nun bugüne kadar ürettiği en güçlü cihaz olmaya aday.

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