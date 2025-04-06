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    TENAA sertifikası doğruladı: Oppo Find X8 Ultra, 6100 mAh batarya ile geliyor

    Oppo Find X8 Ultra, TENAA sertifikasında ortaya çıkan 6.82 inç 2K+ ekran, dörtlü 50MP kamera ve 6100 mAh bataryasıyla premium telefon pazarında 10 Nisan'da yerini alacak. İşte detaylar:
    Oppo Find X8 Ultra özellikleri, TENAA'da detaylandı Tam Boyutta Gör
    Oppo Find X8 Ultra özellikleri, cihazın TENAA sertifikasıyla resmi olarak ortaya çıktı. 10 Nisan'da Çin'de tanıtılması beklenen amiral gemisi akıllı telefon, güçlü donanımı ve yenilikçi kamera sistemiyle dikkatleri üzerine çekiyor. TENAA verilerine göre PKJ110 model numarasıyla listelenen standart sürümün yanı sıra, PKU110 kod adlı uydu iletişim özellikli bir varyant da piyasaya sürülecek.

    İşte çift periskop kamera ve 6100 mAh batarya ile dikkat çeken yeni amiral gemisi

    Oppo'nun yeni amiral gemisi, 163.09 x 76.8 x 8.78 mm boyutlarında ve 226 gram ağırlığında oldukça etkileyici bir tasarıma sahip. Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri 6.82 inç büyüklüğünde, 3168 x 1440 piksel (2K+) çözünürlük sunan düz OLED ekranı. Bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlıyor ve ultrasonik ekran altı parmak izi sensörüyle donatılmış durumda.

    Kamera yetenekleri konusunda Find X8 Ultra gerçekten etkileyici görünüyor. Telefonun arka kısmında dört adet 50 megapiksel sensör bulunuyor. Sızıntı bilgilere göre bu kurulum; optik görüntü sabitleme (OIS) özellikli Sony LYT-900 ana sensör, Samsung JN5 ultra geniş açı sensörü, 3x optik zoom sunan Sony LYT-700 periskop lens ve 6x periskop zoom özellikli LYT-600 sensörden oluşuyor. Ayrıca çok spektral işlev gören 2 megapiksellik bir yardımcı lens de mevcut. Ön kısmında ise 32 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor.

    Oppo Find X8 Ultra özellikleri, TENAA'da detaylandı
    Performans açısından bakıldığında, telefonun muhtemelen Snapdragon 8 Elite olacak 4.35 GHz hızında çalışan yonga setine sahip olması bekleniyor. Bellek seçenekleri arasında 12 GB ve 16 GB RAM bulunurken, depolama kapasitesi modele göre 256 GB ile 1 TB arasında değişiyor. Cihaz, Android 15 tabanlı ColorOS işletim sistemiyle çalışacak.

    Pil konusuna gelindiğinde, 100 W kablolu ve 50 W manyetik kablosuz şarj desteğine sahip Find X8 Ultra çift hücreli bir tasarımla geliyor. TENAA listesi ile toplam pil kapasitesi resmi olarak 6100 mAh olarak doğrulanmış durumda. Dayanıklılık tarafında ise cihaz, IP68/IP69 su ve toz koruması sertifikasına sahip. Son olarak renk seçenekleri arasında da Starry Black (Yıldızlı Siyah), Moonlight White (Ay Işığı Beyazı) ve Morning Light (Sabah Işığı) bulunuyor.

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