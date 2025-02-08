Samsung Galaxy A36, FCC sertifikası alırken görüntülendi: Küresel lansman yakında

İşte Samsung Galaxy A36 5G'nin beklenen özellikleri:
Galaxy A36 5G'nin teknik özellikleri, modern bir orta segment telefonda olması gereken tüm bağlantı özelliklerini içeriyor. FCC sertifikası, cihazın 5G bağlantısının yanı sıra Bluetooth, GNSS, NFC ve WiFi 6 (802.11ax) desteğine sahip olduğunu da doğruladı. Şarj tarafında ise Galaxy A36 5G, EP-TA800 şarj adaptörü ile 25W kablolu hızlı şarj desteği sunacak.
Samsung'un yazılım konusundaki güncel yaklaşımını Galaxy A36 5G'de de göreceğiz. Cihazın kutudan Android 15 işletim sistemiyle çıkması planlanıyor. Bu, kullanıcılara en güncel Android deneyimini yaşama fırsatı sunacak. Son olarak Samsung'un Galaxy A36 5G ile sunacağı fiyat-performans dengesi, rakip markaların konumlandırmalarını da etkileyebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.