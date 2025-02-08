Samsung Galaxy A36, FCC sertifikası alırken görüntülendi: Küresel lansman yakında

Tam Boyutta Gör Samsung'un merakla beklenen orta segment akıllı telefonu Galaxy A36 5G, FCC sertifikasını alarak global pazara çıkış için önemli bir adım attı. SM-A366E/DS ve SM-A336U model numaralarıyla belgelenen cihaz, çift SIM kart desteği sunarak kullanıcılara esneklik sağlayacak.

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İşte Samsung Galaxy A36 5G'nin beklenen özellikleri:

Galaxy A36 5G'nin teknik özellikleri, modern bir orta segment telefonda olması gereken tüm bağlantı özelliklerini içeriyor. FCC sertifikası, cihazın 5G bağlantısının yanı sıra Bluetooth, GNSS, NFC ve WiFi 6 (802.11ax) desteğine sahip olduğunu da doğruladı. Şarj tarafında ise Galaxy A36 5G, EP-TA800 şarj adaptörü ile 25W kablolu hızlı şarj desteği sunacak.

Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni akıllı telefonunun işlemci tercihi de kullanıcıları heyecanlandırıyor. Cihazda Snapdragon 6 Gen 3 veya Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinin kullanılması bekleniyor. Bu işlemciler 6 GB RAM ile eşleştirilerek, günlük kullanımda akıcı bir performans sunmayı hedefliyor. Tasarım açısından ise Galaxy Note 10 serisinden ilham alan bir görünüm tercih edilmiş.

Samsung'un yazılım konusundaki güncel yaklaşımını Galaxy A36 5G'de de göreceğiz. Cihazın kutudan Android 15 işletim sistemiyle çıkması planlanıyor. Bu, kullanıcılara en güncel Android deneyimini yaşama fırsatı sunacak. Son olarak Samsung'un Galaxy A36 5G ile sunacağı fiyat-performans dengesi, rakip markaların konumlandırmalarını da etkileyebilir.

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