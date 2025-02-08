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    Samsung Galaxy A36, FCC sertifikası alırken görüntülendi: Küresel lansman yakında

    Teknoloji devi Samsung'un yeni orta sınıf telefonu Galaxy A36 5G, FCC sertifikası alırken görüntülendi. Küresel lansmana adım adım yaklaşırken işte yeni modelin detayları:
    Samsung Galaxy A36, FCC sertifikası alırken görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Samsung'un merakla beklenen orta segment akıllı telefonu Galaxy A36 5G, FCC sertifikasını alarak global pazara çıkış için önemli bir adım attı. SM-A366E/DS ve SM-A336U model numaralarıyla belgelenen cihaz, çift SIM kart desteği sunarak kullanıcılara esneklik sağlayacak.

    İşte Samsung Galaxy A36 5G'nin beklenen özellikleri:

    Galaxy A36 5G'nin teknik özellikleri, modern bir orta segment telefonda olması gereken tüm bağlantı özelliklerini içeriyor. FCC sertifikası, cihazın 5G bağlantısının yanı sıra Bluetooth, GNSS, NFC ve WiFi 6 (802.11ax) desteğine sahip olduğunu da doğruladı. Şarj tarafında ise Galaxy A36 5G, EP-TA800 şarj adaptörü ile 25W kablolu hızlı şarj desteği sunacak.

    Samsung Galaxy A36, FCC sertifikası alırken görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni akıllı telefonunun işlemci tercihi de kullanıcıları heyecanlandırıyor. Cihazda Snapdragon 6 Gen 3 veya Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinin kullanılması bekleniyor. Bu işlemciler 6 GB RAM ile eşleştirilerek, günlük kullanımda akıcı bir performans sunmayı hedefliyor. Tasarım açısından ise Galaxy Note 10 serisinden ilham alan bir görünüm tercih edilmiş.

    Samsung'un yazılım konusundaki güncel yaklaşımını Galaxy A36 5G'de de göreceğiz. Cihazın kutudan Android 15 işletim sistemiyle çıkması planlanıyor. Bu, kullanıcılara en güncel Android deneyimini yaşama fırsatı sunacak. Son olarak Samsung'un Galaxy A36 5G ile sunacağı fiyat-performans dengesi, rakip markaların konumlandırmalarını da etkileyebilir. 

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 1 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 2 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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