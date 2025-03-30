Oppo Find X8 Ultra'nın kamera ve teknik özelliklerinin tamamı netleşti

Oppo, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonu Find X8 Ultra’yı 10 Nisan’da tanıtmaya hazırlanıyor. Bu lansmanda sadece Find X8 Ultra değil, aynı zamanda Find X8s modeli, Pad 4 Pro tablet, Watch X2 Mini akıllı saat ve Enco Free 4 kablosuz kulaklıklar da sahneye çıkacak. Find X8 Ultra, son dönemde ortaya çıkan sızıntılar ve gerçek görüntülerle gündeme gelmişti. Şimdi ise cihazın kamera özellikleri tüm detaylarıyla belli oldu.

Yeni Find X8 Ultra, toplam dört arka kamerayla geliyor ve bu sistemde dijital kırpma yerine doğrudan odak uzaklıkları kullanılıyor. Ana kamera, Sony’nin amiral gemisi LYT900 sensörünü temel alıyor ve 50 megapiksel çözünürlükle 23 mm odak uzaklığı ve f/1.8 diyafram açıklığı sunuyor. Cihazda ayrıca ultra geniş açı için JN5 sensörü yer alırken, iki farklı periskop telefoto kamera dikkat çekiyor: İlki 50 MP LYT700 sensörle 3x optik yakınlaştırma (70 mm, f/2.1), diğeri ise 50 MP LYT600 sensörle 6x optik yakınlaştırma (135 mm, f/3.1) sağlıyor. Bu çift periskop sistem, serinin önceki modeli olan Find X7 Ultra’ya göre ışık alımını ciddi şekilde artırıyor.

Selfie tarafında ise 32 MP çözünürlüklü bir ön kamera bulunuyor. Oppo, ayrıca ana kamerada “süper kristal mavi cam” adı verilen yeni bir lens teknolojisine yer veriyor. Bu lens, kızılötesi ışığın filtrelenmesinde %81 oranında daha etkili çalışıyor ve böylece fotoğraflarda daha doğal renkler ve netlik sunuluyor.

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Tasarım açısından da dikkat çeken Find X8 Ultra, yuvarlak bir kamera modülüne sahip. Çift periskop kameralar üstte ve sağda konumlanırken, ana ve ultra geniş açılı kameralar merkeze yakın yerleştirilmiş. Hasselblad logosu ve LED flaş modülün diğer detaylarını oluşturuyor.

Teknik özelliklere baktığımızda, telefonun gücünü Snapdragon 8 Elite işlemciden aldığı görülüyor. Cihaz, 16 GB’a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 depolama seçenekleriyle sunulacak. Ekran tarafında ise 6.82 inç büyüklüğünde, 2K çözünürlükte LTPO AMOLED panel kullanılıyor. BOE’nin X2 materyaliyle geliştirilen bu ekran, daha yüksek parlaklık, enerji verimliliği ve 120Hz yenileme hızı vadediyor.

Pil kapasitesi de oldukça güçlü: 6.100 mAh batarya, 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğiyle geliyor. Ayrıca IP68/IP69 dayanıklılık sertifikası, 1 TB modelde uydu iletişimi desteği, ultrasonik parmak izi okuyucu ve fiziksel kamera deklanşör tuşu gibi dikkat çekici ek özellikler de cihazın öne çıkan detayları arasında yer alıyor.

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Oppo Find X8 Ultra'nın kamera ve teknik özelliklerinin tamamı net