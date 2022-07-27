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    OPPO K10 Energy: 12GB RAM'li uygun fiyatlı Android telefon

    OPPO, Çin'de yeni akılllı telefonu K10 Energy Edition'ı tanıttı. OPPO K9 serisine benzer tasarımda olan K10 Energy, özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.
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    Oppo K10 Energy

    OPPO, K10 akıllı telefonunu tanıttıktan sonra K10 Energy Edition’ı Çin pazarında satışa sundu.

    Snapdragon 778G işlemci, 120Hz ekran

    Qualcomm Snapdragon 778G işlemciye sahip olmasıyla Oppo K10 5G modeline göre fiyat avantajı sağlayan Oppo K10 Energy, 12GB RAM ile geliyor. 6.59 inç büyüklüğünde LCD ekran, Full HD+ çözünürlüğe kadar çıkabiliyor ve 120Hz ekran yenileme hızını destekliyor. Telefonun ekran gövde oranı %90.

    12GB RAM

    Arkada üçlü kamera kurulumu (64MP ana, 8MP ultra geniş, 2MP yardımcı), önde tek 16MP selfie kamerası taşıyan OPPO K10 Energy akıllı telefon, Oppo K9s ile hemen hemen aynı teknik özellikleri taşıyor. Farklı olarak daha yüksek bellek miktarı (12GB RAM) ve daha fazla depolama alanı (256GB) ile geliyor.

    Oppo K10 Energy Edition
    Tam Boyutta Gör

    5000 mAh batarya

    Android 12 tabanlı ColorOS 12 üzerinde çalışan telefonun bataryası da oldukça güçlü. 5000 mAh batarya, 30w hızlı şarjı destekliyor. Biyometrik güvenlik olarak parmak izi okuyucu tercih edilmiş. Parmak izi tarayıcısı yanda olan Android telefon modelleri arasında.

    Uygun fiyatlı

    OPPO’nun yeni telefonu K10 Energy, siyah ve mavi renk seçenekleriyle Çin’de satışa sunuldu. Tek seçenek var; 12GB RAM + 256GB depolama. Satış fiyatı 325 dolar.

    OPPO K10 Energy özellikleri

    • Ekran: 6.59 inç, Full HD+, 20:9, LCD
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G CPU
    • Grafik İşlemci: Adreno 642L GPU
    • Bellek: 12GB RAM
    • Depolama: 256GB
    • Arka Kamera: 64MP ana f/1.7, 8MP ultra geniş f/2.2, 2MP makro f/2.4
    • Ön Kamera: 16MP f/2.4
    • Biyometrik: Yanda parmak izi okuyucu
    • Yazılım: Android 12, ColorOS 12
    • Batarya: 5000 mAh, 30w hızlı şarj
    • Boyut: 164.4 x 75.8 x 8.52mm
    • Ağırlık: 199 g
    • Diğer: 3.5mm kulaklık girişi, Çift SIM
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