OPPO K10 Energy: 12GB RAM'li uygun fiyatlı Android telefon

OPPO, K10 akıllı telefonunu tanıttıktan sonra K10 Energy Edition’ı Çin pazarında satışa sundu.

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Snapdragon 778G işlemci, 120Hz ekran

Qualcomm Snapdragon 778G işlemciye sahip olmasıyla Oppo K10 5G modeline göre fiyat avantajı sağlayan Oppo K10 Energy, 12GB RAM ile geliyor. 6.59 inç büyüklüğünde LCD ekran, Full HD+ çözünürlüğe kadar çıkabiliyor ve 120Hz ekran yenileme hızını destekliyor. Telefonun ekran gövde oranı %90.

12GB RAM

Arkada üçlü kamera kurulumu (64MP ana, 8MP ultra geniş, 2MP yardımcı), önde tek 16MP selfie kamerası taşıyan OPPO K10 Energy akıllı telefon, Oppo K9s ile hemen hemen aynı teknik özellikleri taşıyor. Farklı olarak daha yüksek bellek miktarı (12GB RAM) ve daha fazla depolama alanı (256GB) ile geliyor.

Tam Boyutta Gör

5000 mAh batarya

Android 12 tabanlı ColorOS 12 üzerinde çalışan telefonun bataryası da oldukça güçlü. 5000 mAh batarya, 30w hızlı şarjı destekliyor. Biyometrik güvenlik olarak parmak izi okuyucu tercih edilmiş. Parmak izi tarayıcısı yanda olan Android telefon modelleri arasında.

Uygun fiyatlı

OPPO’nun yeni telefonu K10 Energy, siyah ve mavi renk seçenekleriyle Çin’de satışa sunuldu. Tek seçenek var; 12GB RAM + 256GB depolama. Satış fiyatı 325 dolar.

OPPO K10 Energy özellikleri

Ekran: 6.59 inç, Full HD+, 20:9, LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G CPU

Grafik İşlemci: Adreno 642L GPU

Bellek: 12GB RAM

Depolama: 256GB

Arka Kamera: 64MP ana f/1.7, 8MP ultra geniş f/2.2, 2MP makro f/2.4

Ön Kamera: 16MP f/2.4

Biyometrik: Yanda parmak izi okuyucu

Yazılım: Android 12, ColorOS 12

Batarya: 5000 mAh, 30w hızlı şarj

Boyut: 164.4 x 75.8 x 8.52mm

Ağırlık: 199 g

Diğer: 3.5mm kulaklık girişi, Çift SIM

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OPPO K10 Energy tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı