Oppo Watch 3 serisi, Qualcomm'un Snapdragon W5 işlemcisinden güç alacak

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Mobil işlemci pazarındaki en büyük isimlerden biri olan Qualcomm, giyilebilir cihazlar için ürettiği yeni işlemcilerinden Snapdragon W5 Gen 1 ve Snapdragon W5+ Gen 1'i tanıttı. Daha yeni tanıtılan bu işlemcileri kullanacak ilk cihazlar ise belli oldu. Oppo Watch 3 serisinden en az biri, Snapdragon W5'ten güç alacak.

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Oppo Watch 3 serisi, Ağustos ayında piyasaya sürülecek

Oppo Watch 3 serisi için ortaya çıkan bilgiler doğrudan Oppo'nun Başkan Yardımcısı ve IoT İş Başkanı Franco Li'den geliyor. Oppo Watch 3 serisinden bahseden Li, serideki cihazlardan en az birinde Snapdragon W5 işlemcisinin bulunacağını söyledi.

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Li yaptığı açıklamalarda “En yeni Snapdragon W5 giyilebilir platformunun duyurusu akıllı giyilebilir teknolojiyi yeni bir düzeye taşıyacak. OPPO ve Qualcomm Technologies, birlikte yeni ürün inovasyonu olanakları yaratarak uzun süredir yakın işbirliği içinde. Oppo Watch 3 serisi Ağustos ayında piyasaya sürülecek. Snapdragon W5'ten güç alan ilk akıllı saat, kullanıcılarımızı daha iyi bir performansla memnun edecek.” sözlerine yer verdi.

Yakında tanıtılacak bu seri hakkında yüksek bir ekran-gövde oranına ve kare tasarımlara sahip olacağı ve siyah, gümüş, koyu gri ve açık altın olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle geleceği biliniyor.

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