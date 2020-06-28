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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo'nun yeni kablosuz kulaklığının tasarımı ortaya çıktı

    Çinli teknoloji devi Oppo çok yakında yeni bir kablosuz kulaklık çıkaracak. Patent görselleri yayınlanan cihazın nasıl bir tasarıma sahip olacağı belli oldu.
    44 dk.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo'nun yeni kablosuz kulaklığının tasarımı ortaya çıktı
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    Oppo ilk tam kablosuz kulaklığını 2019'un Aralık ayında piyasaya sürmüştü. Şirket bu segmentte iyi işler çıkarıyor. Çin patent ofisinin (CNIPA) veritabanında Oppo'nun yeni TWS kulaklığına ait detaylar ortaya çıktı.

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    Patent görselleri yeni kablosuz kulaklığın tasarımını gözler önüne seriyor. Cihaz görünüm olarak Enco W51 modelini andırsa da daha kısa bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca üzerindeki altın renkli halka detayı dikkat çekiyor.

    Oppo'nun yeni kablosuz kulaklığının tasarımı ortaya çıktı
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    Muhtemel özellikleri

    Patent içeriğinde kablosuz kulaklığın teknik özellikleri hakkında herhangi bir detay yok. Ancak cihazın Bluetooth 5.0 desteği, IP suya dayanıklılık derecesi ve aktif gürültü azaltma sistemi gibi özelliklere sahip olması bekleniyor.

    Görüntüler kablosuz kulaklığı sadece siyah renkte karşımıza çıkarsa da, Oppo muhakkak ki yeni kablosuz kulaklığını birkaç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürecektir.



    https://www.91mobiles.com/hub/oppo-truly-wireless-earbuds-with-in-ear-design-and-short-stem-certified-by-cnipa Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    emreyy0034 (Emre Yücel) 35 dk. yeni yorumcu
    Tasarimi guzel
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