Oppo'nun yeni kablosuz kulaklığının tasarımı ortaya çıktı

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Oppo ilk tam kablosuz kulaklığını 2019'un Aralık ayında piyasaya sürmüştü. Şirket bu segmentte iyi işler çıkarıyor. Çin patent ofisinin (CNIPA) veritabanında Oppo'nun yeni TWS kulaklığına ait detaylar ortaya çıktı.

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Patent görselleri yeni kablosuz kulaklığın tasarımını gözler önüne seriyor. Cihaz görünüm olarak Enco W51 modelini andırsa da daha kısa bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca üzerindeki altın renkli halka detayı dikkat çekiyor.

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Muhtemel özellikleri

Patent içeriğinde kablosuz kulaklığın teknik özellikleri hakkında herhangi bir detay yok. Ancak cihazın Bluetooth 5.0 desteği, IP suya dayanıklılık derecesi ve aktif gürültü azaltma sistemi gibi özelliklere sahip olması bekleniyor.

Görüntüler kablosuz kulaklığı sadece siyah renkte karşımıza çıkarsa da, Oppo muhakkak ki yeni kablosuz kulaklığını birkaç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürecektir.

https://www.91mobiles.com/hub/oppo-truly-wireless-earbuds-with-in-ear-design-and-short-stem-certified-by-cnipa

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