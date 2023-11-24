Honor, Earbuds X6 TWS kulaklığını tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

Honor Earbuds X6'nın özellikleri
Earbuds X6, polimer kompozit kaplamalı diyaframa sahip 10 mm sürücüler ile geliyor. Çin Elektronik Ses Endüstrisi Birliği onaylı Hi-Fi 5 DSP yüksek çözünürlüklü çözücüye sahip kulaklık yüksek ses kalitesi vadediyor.
9 saatlik kullanım süresine sahip kulaklık kutusuyla beraber 40 saat müzik dinleme deneyimi sunuyor. Resmi açıklamaya göre 10 dakikalık şarj ile 3 saat müzik dinlemek mümkün.
Honor Earbuds X6'nın mor ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği bulunuyor. Yarı kulak içi tipinde olan kulaklık 3.8 gr ağırlığa sahip.
Honor Earbuds X6'nın fiyatı
Honor Earbuds X6, Çin'de 42 dolar fiyatla satışa sunuldu. Ancak ilk satışın başlayacağı 1 Aralık tarihinde özel indirimle 35 dolara alabilmek mümkün. Honor 100 satın alanlara ise kulaklığı 14 dolara alabilme imkanı sunulmuşBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.