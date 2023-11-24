Honor, Earbuds X6 TWS kulaklığını tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Honor, 100 serisi telefonlarıyla beraber yeni Earbuds X6 TWS kulaklıklarını da duyurdu.

Honor Earbuds X6'nın özellikleri

Earbuds X6, polimer kompozit kaplamalı diyaframa sahip 10 mm sürücüler ile geliyor. Çin Elektronik Ses Endüstrisi Birliği onaylı Hi-Fi 5 DSP yüksek çözünürlüklü çözücüye sahip kulaklık yüksek ses kalitesi vadediyor.

Kulaklık bağlantı için Bluetooth 5.3 teknolojisini destekliyor. Görüşmelerde yapay zeka destekli gürültü azaltıcı özelliğe sahip olan kulaklık aynı zamanda IP54 toza ve suya dayanıklılık özelliğiyle geliyor.

9 saatlik kullanım süresine sahip kulaklık kutusuyla beraber 40 saat müzik dinleme deneyimi sunuyor. Resmi açıklamaya göre 10 dakikalık şarj ile 3 saat müzik dinlemek mümkün.

Honor Earbuds X6'nın mor ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği bulunuyor. Yarı kulak içi tipinde olan kulaklık 3.8 gr ağırlığa sahip.

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Honor Earbuds X6'nın fiyatı

Honor Earbuds X6, Çin'de 42 dolar fiyatla satışa sunuldu. Ancak ilk satışın başlayacağı 1 Aralık tarihinde özel indirimle 35 dolara alabilmek mümkün. Honor 100 satın alanlara ise kulaklığı 14 dolara alabilme imkanı sunulmuş

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Honor, Earbuds X6 TWS kulaklığını tanıttı