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    Honor, Earbuds X6 TWS kulaklığını tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Honor, 100 serisi telefonlarıyla beraber yeni Earbuds X6 TWS kulaklıklarını da duyurdu. Hi-fi 5 çözücüye, 40 saat pil ömrüne sahip kulaklığın özellikleri neler?
    Honor, Earbuds X6 TWS kulaklığını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Honor, 100 serisi telefonlarıyla beraber yeni Earbuds X6 TWS kulaklıklarını da duyurdu.

    Honor Earbuds X6'nın özellikleri

    Earbuds X6, polimer kompozit kaplamalı diyaframa sahip 10 mm sürücüler ile geliyor. Çin Elektronik Ses Endüstrisi Birliği onaylı Hi-Fi 5 DSP yüksek çözünürlüklü çözücüye sahip kulaklık yüksek ses kalitesi vadediyor.

    Honor, Earbuds X6 TWS kulaklığını tanıttı
    Kulaklık bağlantı için Bluetooth 5.3 teknolojisini destekliyor. Görüşmelerde yapay zeka destekli gürültü azaltıcı özelliğe sahip olan kulaklık aynı zamanda IP54 toza ve suya dayanıklılık özelliğiyle geliyor.

    9 saatlik kullanım süresine sahip kulaklık kutusuyla beraber 40 saat müzik dinleme deneyimi sunuyor. Resmi açıklamaya göre 10 dakikalık şarj ile 3 saat müzik dinlemek mümkün.

    Honor Earbuds X6'nın mor ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği bulunuyor. Yarı kulak içi tipinde olan kulaklık 3.8 gr ağırlığa sahip.

    Honor Earbuds X6'nın fiyatı

    Honor Earbuds X6, Çin'de 42 dolar fiyatla satışa sunuldu. Ancak ilk satışın başlayacağı 1 Aralık tarihinde özel indirimle 35 dolara alabilmek mümkün. Honor 100 satın alanlara ise kulaklığı 14 dolara alabilme imkanı sunulmuş

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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