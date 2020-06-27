Xiaomi'nin konuşma tanıma özellikli mouse'una büyük ilgi

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Xiaomi geçtiğimiz günlerde entegre sesli asistana sahip Mi Smart Mouse'u sahneye çıkarmıştı. Kablosuz fare Çin'de büyük ilgiyle karşılandı. İki günlük "kitlesel fonlama" sürecinde cihazın piyasaya sürülebilmesi için gerekli miktarın on katı kadar para toplandı.

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Çinli şirket Mi Smart Mouse için 17.000 kişinin ön sipariş verdiğini açıkladı. Toplamda 1.28 milyon yuan (yaklaşık 181.000 dolar) fona ulaşıldı. Cihazın Youpin kitlesel fonlama platformundaki fiyat etiketi 129 yuan (18 dolar) . Perakende olarak ise 149 yuan (21 dolar) karşılığında satılacak.

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Anti-bakteriyel gövde, gizli mikrofon

Kablosuz fare, geçen yıl piyasaya sürülen Mi Wireless Mouse gibi minimalist bir tasarıma sahip. En önemli farkı üzerinde sesli asistanı etkinleştirmeye yarayan bir tuş olması. Buna ek olarak anti-bakteriyel yapıda mat bir gövdeyle geliyor.

Mi Smart Mouse sesli komutları algılamasını sağlayan gizli bir mikrofon ve 10 milyon tıklamaya dayanabilecek sağlamlıkta metal kaydırma tekerleği ile donatıldı. 750 mAh bataryadan beslenen cihaz tek şarjla 30 günlük bir pil ömrü vadediyor. Bluetooth'a ek olarak kablolu bağlantıyla da kullanılabildiğini ekleyelim.

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