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    Anlık Bildirim

    Oppo Pad 2'nin basın görselleri yayınlandı: İşte tasarımı

    Oppo markası çok yakında yeni bir tablet piyasaya sürecek. Oppo Pad 2 adı altında çıkış yapacak modelin tasarımını gözler önüne seren resmi basın görselleri internete düştü.
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    Oppo Pad 2'nin basın görselleri yayınlandı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    Oppo amiral gemisi Find X6 serisi akıllı telefonlarını 21 Mart'ta Çin'de tanıtacak. Şirket aynı gün Enco Free 3 kablosuz kulaklık ve Oppo Pad 2 tabletini de duyuracak. Lansmana çok az bir süre kala markanın yeni tabletine ait basın görselleri yayınlandı.

    Oppo Pad 2'nin basın görselleri yayınlandı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    Görüntüler cihazı gri ve altın olmak üzere iki renkte gösteriyor. Oppo Pad 2'nin arka panelinde yuvarlak bir kamera ünitesi mevcut. Ayrıca tabletin yuvarlatılmış köşelere sahip olduğu görülüyor. Tasarım olarak OnePlus Pad'e benzediğini söyleyebiliriz.

    Oppo Pad 2'nin basın görselleri yayınlandı: İşte tasarımı

    Oppo Pad 2 hakkında bilinenler

    Kısa süre önce yeni tabletin teknik özellikleriyle ilgili bazı detaylar açığa çıktı. Oppo Pad 2, Android 13 işletim sistemiyle gelecek. Cihazın MediaTek Dimensity 9000 yonga setiyle güçlendirilmesi bekleniyordu ancak Geekbench listesi Snapdragon 888'e işaret ediyor.

    Oppo Pad 2'nin basın görselleri yayınlandı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    Oppo Pad 2 ile ilgili 8 GB RAM ve 67W hızlı şarj destekli 9.500 mAh pil söylentileri de var. Tablet 2800 x 2000 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızına sahip 11.56 inç ekran taşıyacak. Panelin Dolby Vision ve HDR10+ desteği sunacağı da belirtiliyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    G
    gunergani 1 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 2 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 3 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 4 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 5 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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