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Oppo amiral gemisi Find X6 serisi akıllı telefonlarını 21 Mart'ta Çin'de tanıtacak. Şirket aynı gün Enco Free 3 kablosuz kulaklık ve Oppo Pad 2 tabletini de duyuracak. Lansmana çok az bir süre kala markanın yeni tabletine ait basın görselleri yayınlandı.

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Görüntüler cihazı gri ve altın olmak üzere iki renkte gösteriyor. Oppo Pad 2'nin arka panelinde yuvarlak bir kamera ünitesi mevcut. Ayrıca tabletin yuvarlatılmış köşelere sahip olduğu görülüyor. Tasarım olarak OnePlus Pad'e benzediğini söyleyebiliriz.

Oppo Pad 2 hakkında bilinenler

Kısa süre önce yeni tabletin teknik özellikleriyle ilgili bazı detaylar açığa çıktı. Oppo Pad 2, Android 13 işletim sistemiyle gelecek. Cihazın MediaTek Dimensity 9000 yonga setiyle güçlendirilmesi bekleniyordu ancak Geekbench listesi Snapdragon 888'e işaret ediyor.

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Oppo Pad 2 ile ilgili 8 GB RAM ve 67W hızlı şarj destekli 9.500 mAh pil söylentileri de var. Tablet 2800 x 2000 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızına sahip 11.56 inç ekran taşıyacak. Panelin Dolby Vision ve HDR10+ desteği sunacağı da belirtiliyor.

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Oppo Pad 2'nin basın görselleri yayınlandı: İşte tasarımı