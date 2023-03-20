Oppo Pad 2'nin basın görselleri yayınlandı: İşte tasarımı

Oppo amiral gemisi Find X6 serisi akıllı telefonlarını 21 Mart'ta Çin'de tanıtacak. Şirket aynı gün Enco Free 3 kablosuz kulaklık ve Oppo Pad 2 tabletini de duyuracak. Lansmana çok az bir süre kala markanın yeni tabletine ait basın görselleri yayınlandı.
Görüntüler cihazı gri ve altın olmak üzere iki renkte gösteriyor. Oppo Pad 2'nin arka panelinde yuvarlak bir kamera ünitesi mevcut. Ayrıca tabletin yuvarlatılmış köşelere sahip olduğu görülüyor. Tasarım olarak OnePlus Pad'e benzediğini söyleyebiliriz.
Oppo Pad 2 hakkında bilinenler
Kısa süre önce yeni tabletin teknik özellikleriyle ilgili bazı detaylar açığa çıktı. Oppo Pad 2, Android 13 işletim sistemiyle gelecek. Cihazın MediaTek Dimensity 9000 yonga setiyle güçlendirilmesi bekleniyordu ancak Geekbench listesi Snapdragon 888'e işaret ediyor.
Oppo Pad 2 ile ilgili 8 GB RAM ve 67W hızlı şarj destekli 9.500 mAh pil söylentileri de var. Tablet 2800 x 2000 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızına sahip 11.56 inç ekran taşıyacak. Panelin Dolby Vision ve HDR10+ desteği sunacağı da belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)