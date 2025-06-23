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    Redmi'nin oyun kontrolcüsü ortaya çıktı: Neler sunacak?

    Xiaomi, Redmi markası altında yeni bir oyun kontrolcüsünü yakında piyasaya sürmeyi planlıyor. Xiaomi'nin kamera bölümünün ürün müdürü Bao Xiao Li, kontrolcünün ilk videosunu yayınladı.

    Redmi'nin oyun kontrolcüsü ortaya çıktı: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Redmi markası altında yeni bir oyun kontrolcüsünü yakında piyasaya sürmeyi planlıyor. Xiaomi'nin kamera bölümünün ürün müdürü Bao Xiao Li, kontrolcünün ilk videosunu yayınladı. Kısa demo videoda, kontrolcünün Redmi K Pad ile eşleştirilerek Black Myth: Wukong isimli oyunu çalıştırdığı gösteriliyor.

    Redmi oyun kontrolcüsü neler sunacak?

    Videoda kumandanın kendine özel bir uygulamaya sahip olduğu görülüyor. Burada kullanıcılar haritalama modlarını, joystick hassasiyetini, tetik tepkisini, titreşim seviyelerini, aydınlatma efektlerini ve düğme atamalarını ayarlayabiliyor. Ayrıca, aygıt yazılımı güncellemeleri ve fabrika ayarlarına sıfırlama desteği ve tek tek düğmeleri test etmek için bir bölüm de bulunuyor.



    Oyun kumandası hem birleşik hem de bölünmüş modlarda çalışabiliyor. Kumandanın sol ve sağ bölümleri çıkarılabilir gibi görünüyor ve pil durumlarını bağımsız olarak görüntüleyebiliyor. Videoda gösterilen ünitede görünür bir USB bağlantı noktası yok. Bu nedenle sadece Bluetooth üzerinden bağlantı kurabilecek gibi görünüyor.

    Redmi oyun kontrolcüsü beyaz ve gri renk şemasında geliyor ve ayarlanabilir klipslerle hem tablet hem de akıllı telefonlarda kullanılabiliyor. Birleştirilmiş bir formda bir araya getirildiğinde Xbox konsollarına da bağlanabiliyor, ancak bu uyumlulukla ilgili ayrıntılar belli değil. Kontrolcünün fiyatı ve çıkış tarihi de henüz bilinmiyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/06/23/xiaomi-shows-off-redmi-gaming-controller-in-action-drops-hints-on-features-and-compatibility/ https://weibo.com/2089198005/PxxtBmRg5?pagetype=profilefeed
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