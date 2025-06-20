Xiaomi Pad 7S Pro, iddialı geliyor: İşte resmileşen özellikler ve tasarım

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Xiaomi Pad 7S Pro özellikleri (resmi olarak bilinen)

Tam Boyutta Gör Xiaomi Pad 7S Pro'nun merkezinde XRING O1 çipi yer alıyor. Bu işlemci, yoğun iş yükü sırasında bile sorunsuz çoklu görev ve tutarlı performans sağlayan entegre mikro denetleyiciye sahip. Tablet, 3.2K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı sunan 12.5 inç LCD panelle geliyor. Ekran, 1000 nit’e kadar parlaklık sağlayabiliyor ve tam DC karartmayı destekliyor. Tabletin nano loş ışık ekran teknolojisine sahip bir sürümü de olacak.

Xiaomi Pad 7S Pro, 120W hızlı şarjı destekleyen 10610mAh bataryadan güç alıyor. Önde 32 megapiksel, arkada 50 megapiksel kamera ve dört mikrofona sahip olan tablet, 5.8mm inceliğinde, 576 gr ağırlığında.

Xiaomi Pad 7S Pro, uzaktan PC kontrolü, masaüstü entegrasyonu, Apple cihazlarıyla tek tıkla dosya ve fotoğraf paylaşımı, Mac’te kablosuz ikinci ekran desteği, profesyonel kamera ve ses gibi iş için güzel özellikler sunuyor.

Xiaomi Pad 7S Pro, Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile geliyor. Tabletin bu ayın sonlarında Çin’de Xiaomi Mix Flip 2 ile birlikte satışa sunulması bekleniyor.

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Xiaomi Pad 7S Pro, iddialı geliyor: İşte resmileşen özellikler

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