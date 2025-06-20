Xiaomi Pad 7S Pro, iddialı geliyor: İşte resmileşen özellikler ve tasarım

Xiaomi Pad 7S Pro özellikleri (resmi olarak bilinen)
Xiaomi Pad 7S Pro, 120W hızlı şarjı destekleyen 10610mAh bataryadan güç alıyor. Önde 32 megapiksel, arkada 50 megapiksel kamera ve dört mikrofona sahip olan tablet, 5.8mm inceliğinde, 576 gr ağırlığında.
Xiaomi Pad 7S Pro, uzaktan PC kontrolü, masaüstü entegrasyonu, Apple cihazlarıyla tek tıkla dosya ve fotoğraf paylaşımı, Mac’te kablosuz ikinci ekran desteği, profesyonel kamera ve ses gibi iş için güzel özellikler sunuyor.
Xiaomi Pad 7S Pro, Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile geliyor. Tabletin bu ayın sonlarında Çin’de Xiaomi Mix Flip 2 ile birlikte satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: