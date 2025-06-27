Doğal ışığa en yakın ekran: TCL CSOT'tan dünyada ilk

Hem gözü hem uykuyu iyileştiriyor
Kaçıranlar için TCL tarafından yakın tarihte duyurulan Natural-Spectrum Slim Pad, şirketin Quasi-Natural Light Spectrum Display teknolojisini temel alıyor. Bu teknoloji, ekranın hem arka aydınlatmasını hem de RGB renk filtrelerini ayarlayarak ışık spektrumunu doğal gün ışığına daha yakın hale getiriyor. Böylece uzun süreli kullanımda göz yorgunluğu önemli ölçüde azalıyor.
SGS tarafından oluşturulan PT-25-000-203860 standardı, bir ekranın ışık spektrumunu 380-780nm arasındaki görünür ışık aralığında doğal gün ışığına ne kadar yaklaştırdığını ölçüyor. Bu kapsamda ekranlar, Quasi-Natural Light Index (QNLI) adı verilen özel bir puanlama sistemine göre değerlendiriliyor. TCL CSOT’un ekranı ise bu testten %56 skorla geçti ve bu da yeni standardı geçen küresel ilk ekran yapıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: