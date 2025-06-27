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    Doğal ışığa en yakın ekran: TCL CSOT'tan dünyada ilk

    TCL CSOT, doğal ışık spektrumuna yakın ekran teknolojisiyle SGS'nin yeni EX sertifikasını aldı. Bu yenilik, ekran başında geçirilen sürede uyku kalitesini olumlu etkileyebilir.

    Doğal ışığa en yakın ekran: TCL CSOT'tan dünyada ilk Tam Boyutta Gör
    TCL şirketinin ekran teknolojilerine yönelik alt markası TCL CSOT, görüntüleme tarafında ARGE yatırımlarına devam ediyor. Son olarak dev üretici, yakın tarihte tanıtılan Natural-Spectrum Slim Pad paneli için dünyanın ilk SGS Quasi-Natural Light Spectrum EX sertifikasını aldı. Bu sertifika, ekranın doğal ışık spektrumu ve geniş renk aralığını belgeleyen yeni bir küresel standarda dayanıyor.

    Hem gözü hem uykuyu iyileştiriyor

    Kaçıranlar için TCL tarafından yakın tarihte duyurulan Natural-Spectrum Slim Pad, şirketin Quasi-Natural Light Spectrum Display teknolojisini temel alıyor. Bu teknoloji, ekranın hem arka aydınlatmasını hem de RGB renk filtrelerini ayarlayarak ışık spektrumunu doğal gün ışığına daha yakın hale getiriyor. Böylece uzun süreli kullanımda göz yorgunluğu önemli ölçüde azalıyor.

    Doğal ışığa en yakın ekran: TCL CSOT'tan dünyada ilk Tam Boyutta Gör
    Ayrıca teknolojinin bununla sınırlı olmadığını söyleyelim. TCL, bu ekranın gündüz saatlerinde retina üzerinde dopamin salınımını desteklediğini ve bunun da miyop riskini azaltabileceğini ifade ediyor. Gece kullanımı sırasında ise melatonin baskılanmasını en aza indirerek uykuya geçişi kolaylaştırıyor. Peki yeni standart neleri kapsıyor?

    SGS tarafından oluşturulan PT-25-000-203860 standardı, bir ekranın ışık spektrumunu 380-780nm arasındaki görünür ışık aralığında doğal gün ışığına ne kadar yaklaştırdığını ölçüyor. Bu kapsamda ekranlar, Quasi-Natural Light Index (QNLI) adı verilen özel bir puanlama sistemine göre değerlendiriliyor. TCL CSOT’un ekranı ise bu testten %56 skorla geçti ve bu da yeni standardı geçen küresel ilk ekran yapıyor.

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