Xiaomi Pad 7S Pro tanıtıldı: Xring O1 işlemcili ilk tablet

Xiaomi Pad 7S Pro özellikleri
Tablet, kardeşi Pad 7S'ten daha büyük olan 12.5 inç ekranla geliyor. 144 Hz yenileme hızına sahip olan ekran, 3:2 en boy oranını koruyor. Yeni model, daha büyük olmasına rağmen daha ince (5.8mm). Ancak bu yeni model 576 gram ileöncekine göre 76 gram daha ağır. Bu da hem daha büyük ekran hem de daha güçlü bataryadan kaynaklanıyor.
Xiaomi bu tableti, isteğe bağlı klavye aksesuarı sayesinde tam anlamıyla bir dizüstü bilgisayar alternatifi olarak tanıtıyor. Klavye manyetik olarak tablete takılıyor ve tamamen ayarlanabilir bir menteşe yapısına sahip.
7S Pro modelindeki bir diğer önemli değişiklik, tabletin 6 hoparlörle gelmesi. Dolby Atmos desteğiyle beraber, özellikle film izleme ve oyun deneyimi bir üst seviyeye çıkıyor.
Xiaomi Pad 7S Pro fiyatı
Xiaomi Pad 7S Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip başlangıç sürümü 460 dolar fiyattan satışa sunulmuş durumda. En yüksek konfigürasyon ise 16GB RAM / 1TB depolama kapasitesine kadar çıkıyor. Ayrıca, isteğe bağlı klavye 140 dolar, yansıma azaltıcı ekran koruyucu ise 280 dolar fiyatla ayrı olarak satılıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: