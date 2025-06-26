Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi Pad 7S Pro tanıtıldı: Xring O1 işlemcili ilk tablet

    Xiaomi, amiral gemisi tableti Pad 7S Pro'yu tanıttı. Şirketin kendi geliştirdiği Xring O1 yonga setini kullanan ilk tablet olan cihaz neler sunuyor?             

    Xiaomi Pad 7S Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, amiral gemisi tableti Pad 7S Pro'yu tanıttı. Şirketin kendi geliştirdiği Xring O1 yonga setini kullanan ilk tablet olan cihaz neler sunuyor bir göz atalım.

    Xiaomi Pad 7S Pro özellikleri

    Tablet, kardeşi Pad 7S'ten daha büyük olan 12.5 inç ekranla geliyor. 144 Hz yenileme hızına sahip olan ekran, 3:2 en boy oranını koruyor. Yeni model, daha büyük olmasına rağmen daha ince (5.8mm). Ancak bu yeni model 576 gram ileöncekine göre 76 gram daha ağır. Bu da hem daha büyük ekran hem de daha güçlü bataryadan kaynaklanıyor.

    Xiaomi Pad 7S Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Pad 7S Pro, 10.610 mAh kapasiteli büyük bir batarya ile geliyor, ayrıca 120 W hızlı şarj desteği sunuyor. Pad 7 Pro’da bu değerler sırasıyla 8.850 mAh ve 67 W idi.

    Xiaomi bu tableti, isteğe bağlı klavye aksesuarı sayesinde tam anlamıyla bir dizüstü bilgisayar alternatifi olarak tanıtıyor. Klavye manyetik olarak tablete takılıyor ve tamamen ayarlanabilir bir menteşe yapısına sahip.

    Xiaomi Pad 7S Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Tablet, sadece 41ms gecikmeyle bilgisayarlara kablosuz ekran yansıtma yapabiliyor. Aynı zamanda klavye ve fare paylaşımı yapabiliyor ve bilgisayarlarla hızlı dosya aktarımını destekliyor. Cihaz, Windows hem de macOS sistemleriyle uyumlu çalışıyor.

    7S Pro modelindeki bir diğer önemli değişiklik, tabletin 6 hoparlörle gelmesi. Dolby Atmos desteğiyle beraber, özellikle film izleme ve oyun deneyimi bir üst seviyeye çıkıyor.

    Xiaomi Pad 7S Pro fiyatı

    Xiaomi Pad 7S Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip başlangıç sürümü 460 dolar fiyattan satışa sunulmuş durumda. En yüksek konfigürasyon ise 16GB RAM / 1TB depolama kapasitesine kadar çıkıyor. Ayrıca, isteğe bağlı klavye 140 dolar, yansıma azaltıcı ekran koruyucu ise 280 dolar fiyatla ayrı olarak satılıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bisikletleri 3 dakikada elektrikliye dönüştüren kit

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    b47 motor klima fan modu nedir eminevim araba nasıl alınır yandex pttavm 200 bios usb görmüyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A55 5G
    Samsung Galaxy A55 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15
    MSI THIN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum