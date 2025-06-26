Xiaomi Pad 7S Pro tanıtıldı: Xring O1 işlemcili ilk tablet

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, amiral gemisi tableti Pad 7S Pro'yu tanıttı. Şirketin kendi geliştirdiği Xring O1 yonga setini kullanan ilk tablet olan cihaz neler sunuyor bir göz atalım.

Xiaomi Pad 7S Pro özellikleri

Tablet, kardeşi Pad 7S'ten daha büyük olan 12.5 inç ekranla geliyor. 144 Hz yenileme hızına sahip olan ekran, 3:2 en boy oranını koruyor. Yeni model, daha büyük olmasına rağmen daha ince (5.8mm). Ancak bu yeni model 576 gram ileöncekine göre 76 gram daha ağır. Bu da hem daha büyük ekran hem de daha güçlü bataryadan kaynaklanıyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi Pad 7S Pro, 10.610 mAh kapasiteli büyük bir batarya ile geliyor, ayrıca 120 W hızlı şarj desteği sunuyor. Pad 7 Pro’da bu değerler sırasıyla 8.850 mAh ve 67 W idi.

Xiaomi bu tableti, isteğe bağlı klavye aksesuarı sayesinde tam anlamıyla bir dizüstü bilgisayar alternatifi olarak tanıtıyor. Klavye manyetik olarak tablete takılıyor ve tamamen ayarlanabilir bir menteşe yapısına sahip.

Tam Boyutta Gör Tablet, sadece 41ms gecikmeyle bilgisayarlara kablosuz ekran yansıtma yapabiliyor. Aynı zamanda klavye ve fare paylaşımı yapabiliyor ve bilgisayarlarla hızlı dosya aktarımını destekliyor. Cihaz, Windows hem de macOS sistemleriyle uyumlu çalışıyor.

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7S Pro modelindeki bir diğer önemli değişiklik, tabletin 6 hoparlörle gelmesi. Dolby Atmos desteğiyle beraber, özellikle film izleme ve oyun deneyimi bir üst seviyeye çıkıyor.

Xiaomi Pad 7S Pro fiyatı

Xiaomi Pad 7S Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip başlangıç sürümü 460 dolar fiyattan satışa sunulmuş durumda. En yüksek konfigürasyon ise 16GB RAM / 1TB depolama kapasitesine kadar çıkıyor. Ayrıca, isteğe bağlı klavye 140 dolar, yansıma azaltıcı ekran koruyucu ise 280 dolar fiyatla ayrı olarak satılıyor.

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Xiaomi Pad 7S Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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