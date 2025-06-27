iPad mini 7'ye güçlü rakip: Redmi K Pad tanıtıldı

Xiaomi, Redmi markası altında ilk kompakt tabletini tanıttı. Şirket, Redmi K Pad özelliklerini gösterirken iPad mini 7. nesil ile karşılaştırma yaptı. Xiaomi'nin yeni mini tableti Apple'ın 2024 model iPad mini'sine karşı ne gibi avantajlar sunuyor bakalım.
Redmi K Pad, iPad mini 7 ile karşılaştırıldı
Redmi K Pad, 8.8 inç, 2.5K çözünürlük sunan IPS LCD ekrana sahip. Ekran, 165 Hz yenileme hızı, 372 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 403 PPI değerinde. iPad Mini 7 ise 8.3 inç, 2K çözünürlüğünde IPS LCD ekrana sahip. Ekranın maksimum yenileme hızı 60 Hz, 120 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 327 PPI değerinde. Ayrıca K Pad'in ekranı, Mini 7’nin ekranından daha parlak (500 nit’e 700 nit).
Isı kontrolü için, Redmi K Pad, 12.050 mm² sıvı soğutma sistemi kullanırken, iPad Mini 7 pasif bir soğutma sistemine sahip. Güç bölümünde, K Pad 7500 mAh bataryadan güç alıyor ve 67 W şarjı destekliyor. Apple, cihazlarının batarya kapasitesini paylaşmasa da testlerle öğrenilebiliyor. iPad Mini 7, 5078 mAh bataryadan gücünü alıyor ve 20 W hızda şarj oluyor. Xiaomi’nin tabletinde USB-C 3.2 Gen 1 portu bulunurken, Apple’ın tabletinde USB-C 3.1 Gen 2 portu bulunuyor.
Redmi K Pad fiyatı ne kadar?
Redmi K Pad, 390 dolardan başlayan fiyatla yeşil, mor ve siyah renkte satışa sunuldu. Depolama ve bellek miktarına göre fiyatlandırma şu şekilde:
- 8GB RAM + 256GB: 2799 yuan (390 dolar)
- 12GB RAM + 256GB: 3099 yuan (432 dolar)
- 12GB RAM + 512GB: 3399 yuan (474 dolar)
- 16GB RAM + 512GB: 3599 yuan (502 dolar)
- 16GB RAM + 1TB: 4199 yuan (585 dolar)
Redmi K Pad özellikleri
- Ekran: 8.8 inç, 3008x1880, 165 Hz, 700 nit, LCD
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+
- Bellek: 8GB, 12GB, 16GB RAM (LPDDR5x)
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB (UFS 4.1)
- Kamera: 13MP f/2.2 (arka), 8MP f/2.28 (ön)
- Batarya: 7500 mAh, 67W hızlı şarj
- Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2 Gen1
- Yazılım: Android 15, Xiaomi HyperOS 2
- Boyut ve ağırlık: 205.13 x 132.03 x 6.46 mm, 326 gr