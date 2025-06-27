iPad mini 7'ye güçlü rakip: Redmi K Pad tanıtıldı

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Xiaomi, Redmi markası altında ilk kompakt tabletini tanıttı. Şirket, Redmi K Pad özelliklerini gösterirken iPad mini 7. nesil ile karşılaştırma yaptı. Xiaomi'nin yeni mini tableti Apple'ın 2024 model iPad mini'sine karşı ne gibi avantajlar sunuyor bakalım.

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Redmi K Pad, iPad mini 7 ile karşılaştırıldı

Tam Boyutta Gör Redmi K Pad, 3 nm üzerine inşa edilen ve 3.63 GHz'e kadar saat hızına sahip sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 9400+ işlemciyle geliyor. iPad Mini 7, 3 nm üretim sürecinden geçen ve 3.78 GHz'e kadar saat hızına sahip altı çekirdekli bir işlemci olan Apple A17 Pro ile geliyor.

Redmi K Pad, 8.8 inç, 2.5K çözünürlük sunan IPS LCD ekrana sahip. Ekran, 165 Hz yenileme hızı, 372 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 403 PPI değerinde. iPad Mini 7 ise 8.3 inç, 2K çözünürlüğünde IPS LCD ekrana sahip. Ekranın maksimum yenileme hızı 60 Hz, 120 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 327 PPI değerinde. Ayrıca K Pad'in ekranı, Mini 7’nin ekranından daha parlak (500 nit’e 700 nit).

Isı kontrolü için, Redmi K Pad, 12.050 mm² sıvı soğutma sistemi kullanırken, iPad Mini 7 pasif bir soğutma sistemine sahip. Güç bölümünde, K Pad 7500 mAh bataryadan güç alıyor ve 67 W şarjı destekliyor. Apple, cihazlarının batarya kapasitesini paylaşmasa da testlerle öğrenilebiliyor. iPad Mini 7, 5078 mAh bataryadan gücünü alıyor ve 20 W hızda şarj oluyor. Xiaomi’nin tabletinde USB-C 3.2 Gen 1 portu bulunurken, Apple’ın tabletinde USB-C 3.1 Gen 2 portu bulunuyor.

Redmi K Pad fiyatı ne kadar?

Redmi K Pad, 390 dolardan başlayan fiyatla yeşil, mor ve siyah renkte satışa sunuldu. Depolama ve bellek miktarına göre fiyatlandırma şu şekilde:

8GB RAM + 256GB: 2799 yuan (390 dolar)

12GB RAM + 256GB: 3099 yuan (432 dolar)

12GB RAM + 512GB: 3399 yuan (474 dolar)

16GB RAM + 512GB: 3599 yuan (502 dolar)

16GB RAM + 1TB: 4199 yuan (585 dolar)

Redmi K Pad özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 8.8 inç, 3008x1880, 165 Hz, 700 nit, LCD

: 8.8 inç, 3008x1880, 165 Hz, 700 nit, LCD İşlemci : MediaTek Dimensity 9400+

: MediaTek Dimensity 9400+ Bellek : 8GB, 12GB, 16GB RAM (LPDDR5x)

: 8GB, 12GB, 16GB RAM (LPDDR5x) Depolama : 256GB, 512GB, 1TB (UFS 4.1)

: 256GB, 512GB, 1TB (UFS 4.1) Kamera : 13MP f/2.2 (arka), 8MP f/2.28 (ön)

: 13MP f/2.2 (arka), 8MP f/2.28 (ön) Batarya : 7500 mAh, 67W hızlı şarj

: 7500 mAh, 67W hızlı şarj Bağlanabilirlik : WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2 Gen1

: WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2 Gen1 Yazılım : Android 15, Xiaomi HyperOS 2

: Android 15, Xiaomi HyperOS 2 Boyut ve ağırlık: 205.13 x 132.03 x 6.46 mm, 326 gr

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Redmi K Pad tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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