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Birkaç ay önce OPPO, K10 5G ve K10 Pro 5G'yi tanıttı. Panda Bald isimli Çinli tipsterın paylaşımına göreyse OPPO, K10 Vitality Edition adlı bir K serisi telefonu piyasaya sürmeyi planlıyor. Ayrıca cihazın bazı özelliklerine de paylaşımında yer verdi.

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İşte OPPO K10 Vitality Edition'ın beklenen teknik özellikleri

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OPPO K10 Vitality Edition, Panda Bald'ın paylaşımına göre Snapdragon 778G yonga setinden güç alacak. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile gelmesi beklenen telefon 5.000 mAh pil gücüne sahip olabilir. 5G destekli bu telefonun diğer özelliklerine dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak cihazın diğer teknik özelliklerin yakın bir zamanda ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

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OPPO K10 Vitality Edition'ın teknik özellikleri ortaya çıktı