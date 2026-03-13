Titanyum gövdeli Oppo Watch X3 tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Oppo'nun yeni nesil amiral gemisi akıllı saati birkaç gün içinde resmi olarak tanıtılacak. Üretici, akıllı saatin temel özelliklerinin çoğunu önceden açıkladı. Oppo Watch X3, yalnızca daha ince ve hafif olmakla kalmayacak, aynı zamanda titanyum kasa, daha parlak ekran ve modem de barındıracak.

Oppo Watch X3 akıllı saat neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Oppo, Watch X3 akıllı saatinin kasasında paslanmaz çelik yerine titanyum kullanıyor. Bu da saati %16 daha hafif, %6.4 daha ince hale getirmiş. Kasa IP69 ve MIL-STD-810H sertifikalı olduğundan yüzme sırasında da takılabiliyor. Yuvarlak AMOLED ekran, 3.000 nit gibi önemli ölçüde daha yüksek bir parlaklık sunuyor. Maksimum parlaklık, saatin ekranına güneş ışığı altında bakıldığında okunabilirliği etkilemesi açısından önemli. Dokunmatik ekranın yanı sıra, kontrol için bir düğme ve dijital crown bulunuyor.

Oppo Watch X3, kalp atış hızı ve SpO2 sensörü, cilt sıcaklığı sensörü ve EKG sensörüyle donatılmış. Akıllı saat, tüm sensörlerden aynı anda veri toplayarak 60 saniyede sağlık kontrolü yapıyor ve tüm ölçümlerin anlık görüntüsünü veriyor. Akıllı saat, kullanıcıları yüksek tansiyon riski altında olmaları durumunda uyarmak üzere tasarlanmış ancak Oppo Watch X3 gerçek tansiyon ölçümü yapmıyor.

Küçük bir özel özellik olarak, akıllı saat aynı anda Apple iPhone ve Android akıllı telefona bağlanabiliyor. Birden fazla akıllı telefonu olan kullanıcılar için pratik. Oppo Watch X3, 100'den fazla uygulamayı destekliyor. eSIM'li LTE modem sayesinde, akıllı saat hareket halindeyken akıllı telefon olmadan da mobil ağa erişebiliyor.

Oppo Watch X3 fiyatı 17 Mart’ta açıklanacak.

Oppo Watch X3 özellikleri

Ekran : 1.50 inç, 466x466, 310ppi, 3000 nit, Safir cam, LTPO OLED

: 1.50 inç, 466x466, 310ppi, 3000 nit, Safir cam, LTPO OLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon W5

: Qualcomm Snapdragon W5 Kasa : Titanyum alaşım

: Titanyum alaşım Batarya : 646 mAh, 7.5W şarj, 16 güne kadar pil ömrü

: 646 mAh, 7.5W şarj, 16 güne kadar pil ömrü Bağlanabilirlik : Bluetooth 5.2, WiFi (2.4G/5G), NFC, 4G, eSIM

: Bluetooth 5.2, WiFi (2.4G/5G), NFC, 4G, eSIM Konumlandırma : Çift frekans L1+L5, Beidou, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS

: Çift frekans L1+L5, Beidou, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS Sağlık : Yüksek tansiyon riski uyarısı, Cilt sıcaklığı, EKG, Kanda oksijen, Kalp atış hızı ölçümü, Uyku (Apne bildirimi), Düşme bildirimi

: Yüksek tansiyon riski uyarısı, Cilt sıcaklığı, EKG, Kanda oksijen, Kalp atış hızı ölçümü, Uyku (Apne bildirimi), Düşme bildirimi Suya dayanıklılık : 50 metre, IP69, IP68

: 50 metre, IP69, IP68 Spor : 100’den fazla spor modu, Yapay zeka koçu, Hazırlık ve iyileşme değerlendirmesi

: 100’den fazla spor modu, Yapay zeka koçu, Hazırlık ve iyileşme değerlendirmesi İşletim sistemi : ColorOS Watch 16.0

: ColorOS Watch 16.0 Uyumluluk : Android 10 ve üzeri, iOS 14 ve üzeri

: Android 10 ve üzeri, iOS 14 ve üzeri Boyut ve ağırlık: 47.40 x 47.40 x 11 mm, 70 gr

