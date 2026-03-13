Titanyum gövdeli Oppo Watch X3 tanıtıldı: İşte özellikleri

Oppo Watch X3 akıllı saat neler sunuyor?
Oppo Watch X3, kalp atış hızı ve SpO2 sensörü, cilt sıcaklığı sensörü ve EKG sensörüyle donatılmış. Akıllı saat, tüm sensörlerden aynı anda veri toplayarak 60 saniyede sağlık kontrolü yapıyor ve tüm ölçümlerin anlık görüntüsünü veriyor. Akıllı saat, kullanıcıları yüksek tansiyon riski altında olmaları durumunda uyarmak üzere tasarlanmış ancak Oppo Watch X3 gerçek tansiyon ölçümü yapmıyor.
Küçük bir özel özellik olarak, akıllı saat aynı anda Apple iPhone ve Android akıllı telefona bağlanabiliyor. Birden fazla akıllı telefonu olan kullanıcılar için pratik. Oppo Watch X3, 100'den fazla uygulamayı destekliyor. eSIM'li LTE modem sayesinde, akıllı saat hareket halindeyken akıllı telefon olmadan da mobil ağa erişebiliyor.
Oppo Watch X3 fiyatı 17 Mart’ta açıklanacak.
Oppo Watch X3 özellikleri
- Ekran: 1.50 inç, 466x466, 310ppi, 3000 nit, Safir cam, LTPO OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon W5
- Kasa: Titanyum alaşım
- Batarya: 646 mAh, 7.5W şarj, 16 güne kadar pil ömrü
- Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.2, WiFi (2.4G/5G), NFC, 4G, eSIM
- Konumlandırma: Çift frekans L1+L5, Beidou, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS
- Sağlık: Yüksek tansiyon riski uyarısı, Cilt sıcaklığı, EKG, Kanda oksijen, Kalp atış hızı ölçümü, Uyku (Apne bildirimi), Düşme bildirimi
- Suya dayanıklılık: 50 metre, IP69, IP68
- Spor: 100’den fazla spor modu, Yapay zeka koçu, Hazırlık ve iyileşme değerlendirmesi
- İşletim sistemi: ColorOS Watch 16.0
- Uyumluluk: Android 10 ve üzeri, iOS 14 ve üzeri
- Boyut ve ağırlık: 47.40 x 47.40 x 11 mm, 70 gr
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur