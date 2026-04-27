    Huawei Watch Fit 5 serisinin Türkiye fiyatı ve satış tarihi açıklandı

    Huawei bugün yaptığı duyuru ile Huawei Watch Fit 5 ve Watch Fit 5 Pro modellerinin Türkiye fiyatlarını açıkladı. İki saat modeli de 7 Mayıs'ta ön siparişe açılacak.

    Huawei’in ülkemizde tutulan akıllı saat modellerinden Watch Fit serisinin yeni üyeleri Huawei Watch Fit 5 ve Huawei Watch Fit 5 Pro’nun Türkiye fiyatı ve satış tarihi açıklandı. Ayrıca ön sipariş kampanyaları belli oldu.

    Huawei Watch Fit 5 serisi fiyatları

    • Huawei Watch Fit 5: 7.999 TL
    • Huawei Watch Fit 5 Pro: 11.499 TL

    Ön sipariş kampanyaları

    Yeni akıllı saat serisinin ön sipariş dönemi 7 Mayıs’ta başlayacak. 7 Mayıs’tan önce lansman kaydı oluşturan müşterilere Huawei Akıllı Tartı 3 veya ekstra kayış hediye edilecek. 7-22 Mayıs tarihleri arasındaki ön satış döneminde ise 99 TL ödeme yapan kullanıcılara 500 TL indirim ve Huawei Watch Fit 5’in yanında FreeBuds SE 2 TWS kulaklık, Huawei Watch Fit 5 Pro’nun yanında ise FreeBuds SE 3 kulaklık hediye ediliyor.

    Ön sipariş dönemi tamamlandıktan sonra 22 Mayıs - 26 haziran tarihleri arasında ilk satış dönemine özel kampanyalar yapılacak. Bu dönemde Huawei Watch Fit 5 satın alan kullanıcılara FreeBuds SE 2 ve kayış, Huawei Watch Fit 5 Pro satın alan kullanıcılara ise FreeBuds SE 3 ve Huawei Akıllı Tartı hediye edilecek. Depozito indirimi sadece ön sipariş döneminde geçerli olacak.
    Huawei Watch Fit 5 serisinin ilk tanıtımı geçen hafta yapıldı. 7 Mayıs’taki global tanıtım etkinliğinde ise saatlerin Türkiye’de satılacak versiyonları tanıtılacak.

    Huawei Watch Fit 5 özellikleri

    Serinin standart modelinde 1,82 inç boyutunda AMOLED ekran yer alırken Pro modelde 1,92 inç boyutunda bir ekran bizleri karşılıyor. Pro modeldeki ekran 3000 nite kadar parlaklık, 2.5D kavisli ekran ve titanyum alaşımlı çerçeve bulunuyor. EKG özelliği Pro modele özel kalmaya devam ederken golf modu ve bisiklet asistanı gibi yeni özelleştirilmiş spor seçenekleri eklenecek.

    Huawei Watch Fit 5 Pro’nun normal kullanımda 7 gün, hafif kullanımda ise 10 gün pil ömrü sunacağı açıklandı. Saatin özellikleri hakkındaki daha detaylı bilgiler önümüzdeki hafta açıklanacak.

