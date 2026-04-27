Huawei Watch Fit 5 serisinin Türkiye fiyatı ve satış tarihi açıklandı

Huawei Watch Fit 5 serisi fiyatları
- Huawei Watch Fit 5: 7.999 TL
- Huawei Watch Fit 5 Pro: 11.499 TL
Ön sipariş kampanyaları
Yeni akıllı saat serisinin ön sipariş dönemi 7 Mayıs’ta başlayacak. 7 Mayıs’tan önce lansman kaydı oluşturan müşterilere Huawei Akıllı Tartı 3 veya ekstra kayış hediye edilecek. 7-22 Mayıs tarihleri arasındaki ön satış döneminde ise 99 TL ödeme yapan kullanıcılara 500 TL indirim ve Huawei Watch Fit 5’in yanında FreeBuds SE 2 TWS kulaklık, Huawei Watch Fit 5 Pro’nun yanında ise FreeBuds SE 3 kulaklık hediye ediliyor.
Huawei Watch Fit 5 özellikleri
Serinin standart modelinde 1,82 inç boyutunda AMOLED ekran yer alırken Pro modelde 1,92 inç boyutunda bir ekran bizleri karşılıyor. Pro modeldeki ekran 3000 nite kadar parlaklık, 2.5D kavisli ekran ve titanyum alaşımlı çerçeve bulunuyor. EKG özelliği Pro modele özel kalmaya devam ederken golf modu ve bisiklet asistanı gibi yeni özelleştirilmiş spor seçenekleri eklenecek.
Huawei Watch Fit 5 Pro'nun normal kullanımda 7 gün, hafif kullanımda ise 10 gün pil ömrü sunacağı açıklandı. Saatin özellikleri hakkındaki daha detaylı bilgiler önümüzdeki hafta açıklanacak.