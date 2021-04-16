Oppo Watch ve Oppo Band, iOS desteğine kavuştu

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Ülkemizde de resmi olarak faaliyet gösteren Çinli üretici Oppo, daha önce sadece Android cihazlar için mevcut olan HeyTap Health uygulamasının iOS sürümünü yayınladı.

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Oppo Watch ve Oppo Band sahipleri artık akıllı saatlerini ve bilekliklerini iOS cihazlarla eşleştirerek kullanabilecekler. Uygulama sonunda resmi olarak App Store'a adım attı.

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Apple Health ile veri paylaşabiliyor

HeyTap Health, sağlık verilerinin toplamasına ve analiz edilmesine olanak olanak tanıyor. Ayrıca saat yüzlerini kişiselleştirme ve egzersiz seçeneklerini özelleştirme gibi işlevleri de var.

HeyTap Health, verileri Apple Health ile senkronize edebiliyor. Uygulama kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi hakında bilgi görüntüleyebildiği gibi uyku kalitesinin izlenmesine de imkan tanıyor.

https://apps.apple.com/kh/app/heytap-health/id1508479031

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