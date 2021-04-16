Oppo Watch ve Oppo Band, iOS desteğine kavuştu

Ülkemizde de resmi olarak faaliyet gösteren Çinli üretici Oppo, daha önce sadece Android cihazlar için mevcut olan HeyTap Health uygulamasının iOS sürümünü yayınladı.İlginizi Çekebilir OPPO Büyük oynuyor "OPPO WATCH 46mm" kutusundan çıkıyor
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Oppo Watch ve Oppo Band sahipleri artık akıllı saatlerini ve bilekliklerini iOS cihazlarla eşleştirerek kullanabilecekler. Uygulama sonunda resmi olarak App Store'a adım attı.
Apple Health ile veri paylaşabiliyor
HeyTap Health, sağlık verilerinin toplamasına ve analiz edilmesine olanak olanak tanıyor. Ayrıca saat yüzlerini kişiselleştirme ve egzersiz seçeneklerini özelleştirme gibi işlevleri de var.
HeyTap Health, verileri Apple Health ile senkronize edebiliyor. Uygulama kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi hakında bilgi görüntüleyebildiği gibi uyku kalitesinin izlenmesine de imkan tanıyor.
https://apps.apple.com/kh/app/heytap-health/id1508479031 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.
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Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.