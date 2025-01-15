OPPO Watch X2’nin “devrim yaratacak” özelliklere sahip olacağı iddia ediliyor

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OPPO, yeni akıllı saati Watch X2’yi Şubat ayında tanıtmaya hazırlanıyor. Aynı etkinlikte, markanın katlanabilir telefonu Find N5 de kullanıcılarla buluşacak. OPPO Find serisinin başındaki isim Zhou Yibao, Watch X2’nin sağlık takibinde devrim yaratacak özelliklerle geleceğini belirtti. Özellikle kan basıncı izleme özelliği, kullanıcıların sağlık durumlarını proaktif bir şekilde takip etmelerine olanak tanıyacak.

Watch X2, yuvarlak bir kadran tasarımına sahip ve sağ tarafında bir taç ve çok işlevli düğme olmak üzere iki fiziksel kontrol sunuyor. Tasarım detayları henüz tam anlamıyla ortaya çıkmasa da, yayınlanan görseller klasik ve şık bir görünüm sergiliyor. Cihaz, "OWW251" model numarasıyla geçtiğimiz günlerde telekomünikasyon ekipman sertifikalarını tamamladı ve eSIM desteği sağlayan bağımsız bir eUICC çipine sahip olduğunu kanıtladı. Bu teknoloji, çeşitli mobil operatörlerle uyumlu çalışabilme yeteneği sunuyor.

Cihaz, 631 mAh ve 648 mAh arasında değişen iki farklı batarya kapasitesiyle piyasaya sürülecek. 10W hızlı şarj desteği sayesinde kullanıcılar, uzun süreli kullanımda bile şarj sorunuyla karşılaşmayacak. OPPO’nun ColorOS işletim sistemi ile çalışan Watch X2, ECG ölçümü, 60 saniyede sağlık durumu analizi, bilek sıcaklığı ölçümü ve spor aktiviteleri takibi gibi kapsamlı sağlık özelliklerini bir araya getiriyor. Ayrıca GPS, NFC ve suya dayanıklılık gibi günlük yaşamı kolaylaştıracak işlevlerle donatılmış durumda.

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Cihazın en dikkat çeken özelliği, kan basıncı ölçümü sırasında anormal bir değer tespit edildiğinde kullanıcıyı uyarabilmesi. Bu sayede, OPPO Watch X2’nin, Apple ve Samsung gibi markaların üst düzey akıllı saat modelleriyle rekabet etmesi bekleniyor.

OPPO’nun kardeş markası OnePlus’ın da benzer özelliklerle donatılmış OnePlus Watch 3 modelini geliştirdiği biliniyor. İki cihaz arasında teknik benzerlikler olması, OnePlus Watch 3’ün OPPO Watch X2’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Bu da her iki markanın kullanıcılarına, sağlık teknolojilerinde ileri seviyede bir deneyim sunmayı hedeflediğini gösteriyor.

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OPPO Watch X2 oldukça iddialı özelliklerle geliyor