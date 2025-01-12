Redmi Watch 5 global pazar için satışa sunuldu

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Xiaomi, Redmi Watch 5 akıllı saat modelini global pazara sunarak kullanıcıların beğenisine sundu. Daha büyük ekran, gelişmiş sağlık izleme özellikleri ve uzun pil ömrü ile dikkat çeken bu model, uygun fiyatı sayesinde kendi segmentinde güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Redmi Watch 5, 2.07 inçlik AMOLED ekranı ve 432 x 514 piksel çözünürlüğüyle kullanıcılarına net ve canlı bir görüntüleme deneyimi sunuyor. 60Hz yenileme hızı ve 1500 nit gibi yüksek bir parlaklık değeri sayesinde, cihaz hem iç hem de dış mekanlarda etkileyici bir performans sergiliyor. 82% ekran-gövde oranı ve yalnızca 2 mm'lik ince çerçeveleri, saatin modern ve şık bir tasarıma sahip olmasını sağlıyor. Alüminyum alaşımlı gövde ve paslanmaz çelik döner taç, cihazın premium bir hissiyat sunmasına katkıda bulunuyor.

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Sağlık takibi konusunda iddialı olan Redmi Watch 5, 24 saat kalp atış hızı ölçümü, kandaki oksijen seviyesini izleme, uyku analizi ve stres yönetimi gibi birçok özellikle donatılmış durumda. Xiaomi’nin özel algoritmaları ve gelişmiş AFE çipi, bu özelliklerin daha hassas bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra 150’den fazla spor modu, GNSS tabanlı aktivite takibi ve 5 ATM suya dayanıklılık özelliği, cihazı spor ve açık hava aktivitelerine uygun bir hale getiriyor.

Cihaz ayrıca yerel müzik çalma özelliği ve çift mikrofonlu, gürültü azaltma teknolojisine sahip bir sesli arama sistemi sunuyor. Gelişmiş bir titreşim motoru sayesinde daha sessiz ve hassas bir geri bildirim sağlanıyor. 24 güne kadar pil ömrü ile yoğun kullanımlarda bile uzun süreli bir performans vadediyor.

Redmi Watch 5, 15 Ocak itibarıyla global pazarda satışa sunulacak. İngiltere’de yaklaşık 89,99 pound fiyat etiketiyle piyasaya çıkan bu model, yaklaşık 110 dolar seviyesindeki fiyatıyla kullanıcılarına geniş bir özellik yelpazesi sunuyor.

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Redmi Watch 5 global pazar için satışa sunuldu