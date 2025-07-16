OriginOS, ilk kez Çin dışına çıkıyor: Global çıkış Vivo V60 ile yapılacak

Vivo, Android 16 tabanlı OriginOS arayüzünü ilk kez küresel kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Çin dışındaki modellerde bugüne kadar FunTouch OS tercih edilirken, yeni sızıntılara göre OriginOS'un global sürümü Vivo V60 ile birlikte tanıtılacak. Lansmanın 19 Ağustos’ta gerçekleşeceği konuşuluyor.
Vivo V60’ın, Çin pazarına özel S30 modelinin yeniden markalanmış bir versiyonu olması bekleniyor. 6,67 inç büyüklüğünde OLED ekran, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızıyla dikkat çeken cihaz, Snapdragon 7 Gen 4 işlemciyle geliyor. 16 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesi sunan V60, teknik anlamda oldukça iddialı.
Kamera tarafında ise OIS destekli 50 megapiksellik ana kamera, 50 megapiksellik ultra geniş lens ve aynı çözünürlükte otofokuslu ön kamera yer alıyor. 6.000 mAh batarya kapasitesiyle uzun süreli kullanım sunan cihaz, 90W hızlı şarj desteğiyle kısa sürede şarj olabiliyor.
Öte yandan FunTouch OS için de büyük bir güncelleme hazırlanıyor. Yeni sürümün, tasarım anlamında OriginOS’a yaklaşacağı belirtiliyor. Yazılımda atılacak bu adımlar, Vivo’nun küresel pazarda kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıma planının parçası olarak görülüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h
anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya