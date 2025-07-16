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    iPhone 17 Air, titanyum tasarımla gelen tek model olacak

    Apple, bu yıl iPhone Pro modellerde yalnızca kamera bölümünde değil genel tasarımda da değişiklik yapacak. Yeni seride yalnızca iPhone 17 Air modelinin titanyum kasaya sahip olacağı söyleniyor.

    apple iphone 17 air titanyum tasarım Tam Boyutta Gör
    Apple, iki yıl önce iPhone 15 Pro ve Pro Max'i titanyum tasarımla piyasaya sürmüştü, bunu iPhone 16 Pro ile devam ettirdi. Apple’ın bu yıl Pro modellerde titanyum yerine yarı cam yarı alüminyum tasarım kullanacağına dair söylentilerin ardından yalnızca iPhone 17 Air’ın titanyum kasaya sahip olacağı ortaya atıldı.

    iPhone 17 Air'ın kasasının neden titanyum olacağı belirsiz. Alüminyum titanyumdan daha hafif olduğundan ultra ince ve hafif tasarımı sağlayabilmek adına tercih edilebilir. Ancak titanyum, alüminyumdan daha güçlü; bu nedenle iPhone 17 Air'ın ince kasasının dayanıklılığını sağlamak için bu malzeme gerekli olabilir. Kuo’nun iddia ettiği gibi iPhone 17 Air, her iki malzemenin karışımı bir kasaya sahip olabilir.

    2017’de piyasaya sürülen iPhone X’ten bu yana Apple, tüm üst seviye iPhone modellerinde ya paslanmaz çelik ya da titanyum kasa kullandı. iPhone 17 Pro veya 17 Pro Max’i satın almayı düşünenler için alüminyum tasarıma dönüş önemli bir değişiklik olacak.

    iPhone 16 serisinde kullanılan malzeme:

    • iPhone 16: Alüminyum
    • iPhone 16 Plus: Alüminyum
    • iPhone 16 Pro: Titanyum
    • iPhone 16 Pro Max: Titanyum
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    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

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    Epirus 1 saat önce

    ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h

    L
    LastStand 1 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

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