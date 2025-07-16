Tam Boyutta Gör Apple, iki yıl önce iPhone 15 Pro ve Pro Max'i titanyum tasarımla piyasaya sürmüştü, bunu iPhone 16 Pro ile devam ettirdi. Apple’ın bu yıl Pro modellerde titanyum yerine yarı cam yarı alüminyum tasarım kullanacağına dair söylentilerin ardından yalnızca iPhone 17 Air’ın titanyum kasaya sahip olacağı ortaya atıldı.

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iPhone 17 Air'ın kasasının neden titanyum olacağı belirsiz. Alüminyum titanyumdan daha hafif olduğundan ultra ince ve hafif tasarımı sağlayabilmek adına tercih edilebilir. Ancak titanyum, alüminyumdan daha güçlü; bu nedenle iPhone 17 Air'ın ince kasasının dayanıklılığını sağlamak için bu malzeme gerekli olabilir. Kuo’nun iddia ettiği gibi iPhone 17 Air, her iki malzemenin karışımı bir kasaya sahip olabilir.

2017’de piyasaya sürülen iPhone X’ten bu yana Apple, tüm üst seviye iPhone modellerinde ya paslanmaz çelik ya da titanyum kasa kullandı. iPhone 17 Pro veya 17 Pro Max’i satın almayı düşünenler için alüminyum tasarıma dönüş önemli bir değişiklik olacak.

iPhone 16 serisinde kullanılan malzeme:

iPhone 16: Alüminyum

iPhone 16 Plus: Alüminyum

iPhone 16 Pro: Titanyum

iPhone 16 Pro Max: Titanyum

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iPhone 17 Air, titanyum tasarımla gelen tek model olacak

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