iPhone 17 Air, titanyum tasarımla gelen tek model olacak

iPhone 17 Air'ın kasasının neden titanyum olacağı belirsiz. Alüminyum titanyumdan daha hafif olduğundan ultra ince ve hafif tasarımı sağlayabilmek adına tercih edilebilir. Ancak titanyum, alüminyumdan daha güçlü; bu nedenle iPhone 17 Air'ın ince kasasının dayanıklılığını sağlamak için bu malzeme gerekli olabilir. Kuo’nun iddia ettiği gibi iPhone 17 Air, her iki malzemenin karışımı bir kasaya sahip olabilir.
2017’de piyasaya sürülen iPhone X’ten bu yana Apple, tüm üst seviye iPhone modellerinde ya paslanmaz çelik ya da titanyum kasa kullandı. iPhone 17 Pro veya 17 Pro Max’i satın almayı düşünenler için alüminyum tasarıma dönüş önemli bir değişiklik olacak.
iPhone 16 serisinde kullanılan malzeme:
- iPhone 16: Alüminyum
- iPhone 16 Plus: Alüminyum
- iPhone 16 Pro: Titanyum
- iPhone 16 Pro Max: Titanyum
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