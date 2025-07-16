OnePlus, telefon ve saatleri aynı anda şarj edebilen yeni süper kablosunu satışa sundu

OnePlus, akıllı telefon ve akıllı saat kullanıcılarını tek bir kabloyla buluşturan yeni bir aksesuar duyurdu. 2’si 1 arada SUPERVOOC şarj kablosu, hem telefon hem de saat şarjını aynı anda desteklemesiyle dikkat çekiyor. 29.99 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkan bu ürün, seyahatlerde kablo kalabalığını azaltmak isteyen kullanıcılar için oldukça pratik bir çözüm sunuyor.
Toplam 1.2 metre uzunluğundaki kablo, tek başına telefon şarjı için kullanıldığında 80W’a kadar SUPERVOOC hızlı şarj desteği sunuyor. Ancak aynı anda hem telefon hem de akıllı saat şarj edildiğinde, sistem 67W’ı telefona, 10W’ı ise saate yönlendiriyor. Bu da çoklu şarj durumlarında dahi yüksek hızın büyük oranda korunmasını sağlıyor.
Kablonun USB-A ucundan çıkan iki farklı bağlantı noktası bulunuyor: USB-C uçlu ana şarj kablosu telefonlar için, manyetik POGO pinli özel uç ise OnePlus akıllı saatlerle uyumlu. Saat şarjı için tasarlanan bu manyetik uç, saatin arkasına güvenli bir şekilde tutunarak sabit kalıyor. Böylece kullanıcılar ayrı bir saat şarj cihazı taşımak zorunda kalmıyor.
Güç yönetimi tarafında da iddialı olan kablo, içerisinde bulunan E-marker adlı akıllı yongayla güvenli şarj sağlıyor. Aşırı akım riskine karşı koruma sunan bu çip, aynı zamanda istikrarlı enerji akışı için sistemin kontrolünü sağlıyor. Kalınlaştırılmış saf bakır çekirdekler de şarj performansını artıran unsurlar arasında.
Tasarım konusunda klasik OnePlus çizgisini sürdüren aksesuar, parlak kırmızı kablo kaplaması ve beyaz başlık detaylarıyla markanın kimliğini yansıtıyor. Ancak bu aksesuar yalnızca belirli OnePlus cihazlarla uyumlu; özellikle manyetik saat bağlantısı, sadece OnePlus akıllı saat modelleri için geliştirilmiş. Diğer marka saatlerle uyumlu değil.
Yeni 2-in-1 SUPERVOOC kablosu, OnePlus ekosistemini tercih eden kullanıcılar için günlük yaşamda ciddi kolaylıklar sunmaya hazırlanıyor. Özellikle hızlı şarj konusunda titiz olan kullanıcıların ilgisini çekeceğe benziyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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