Samsung Galaxy Z Fold 7'nin Honor Magic V5'ten ince olduğu ortaya çıktı

Ice Universe'in X'te yaptığı paylaşımlara göre Galaxy Z Fold 7, Magic V5'ten daha ince bir gövdeye sahip. İlk olarak iki telefonu yan yana koyarak üstüne bir kart yerleştiren Ice Universe, Galaxy Z Fold 7'nin rakibinden daha ince olduğunu ortaya koydu. Ancak bu kıyaslama şekli hataya açık olduğu için kullanıcı hassas ölçüm aletiyle iki telefonun kalınlığını ölçtü ve Galaxy Z Fold 7'nin 8,79 mm, Magic V5'nin ise 8,95 mm kalınlığa sahip olduğunu tespit etti.
Peki bu farkın sebebi ne?
Honor Magic V5'in açıklanandan daha kalın olmasının sebebinin, Honor'un ölçüm şeklinden kaynaklandığı belirtiliyor. Telefon kutudan ekran koruyucu uygulanmış şekilde çıktığı için kalınlığı bir miktar artıyor. Honor ise ölçümlerini ekran koruyucu olmadan gerçekleştiriyor. Bu nedenle Magic V5, gerçek hayatta yapılan ölçümde rakibinin gerisinde kalıyor. İşin diğer ilginç tarafı ise Fold 7'nin açıklanandan daha ince olması.
Tabi, telefonlar arasındaki bu küçük farklar kullanım sırasında hissedilemeyeceği için büyük önem taşımıyor. Ancak, markalar bu farkları "dünyanın en incesi" ve "dünyanın en hafifi" gibi tabirlerle pazarlama malzemesi olarak kullanmaya devam ediyor.
Günümüzde birçok katlanabilir cihaz, katlandığında bile oldukça rahat bir kullanım sağlayacak kadar ince ve hafif. Bu yüzden, bu tür cihazları satın almak isteyenler için incelik ve hafiflik dışındaki kriterler daha öne çıkmış durumda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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