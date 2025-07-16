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    Samsung Galaxy Z Fold 7'nin Honor Magic V5'ten ince olduğu ortaya çıktı

    Honor, yakın zamanda tanıttığı Magic V5'in 8,8mm kalınlığıyla dünyanın en ince katlanabilir telefonu olduğunu iddia etmişti. Ancak yapılan ölçümler Galaxy Z Fold 7'nin daha ince olduğunu ortaya koydu.

    Galaxy Z Fold 7'nin Honor Magic V5'ten ince olduğu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde katlanabilir telefonlar arasında incelik yarışı kızışmış durumda. Honor, yakın zamanda tanıttığı Magic V5 modelinin 8,8 mm kalınlığıyla dünyanın en ince katlanabilir telefonu olduğunu iddia etmişti. Samsung Galaxy Z Fold 7 ise katlı haldeyken 8,9 mm kalınlığıyla Honor'un gerisinde kalıyor. Ancak, ünlü Çinli sızıntı kaynağı Ice Universe'in yaptığı ölçümler durumun söylenenlerden farklı olduğunu ortaya koyuyor.

    Ice Universe'in X'te yaptığı paylaşımlara göre Galaxy Z Fold 7, Magic V5'ten daha ince bir gövdeye sahip. İlk olarak iki telefonu yan yana koyarak üstüne bir kart yerleştiren Ice Universe, Galaxy Z Fold 7'nin rakibinden daha ince olduğunu ortaya koydu. Ancak bu kıyaslama şekli hataya açık olduğu için kullanıcı hassas ölçüm aletiyle iki telefonun kalınlığını ölçtü ve Galaxy Z Fold 7'nin 8,79 mm, Magic V5'nin ise 8,95 mm kalınlığa sahip olduğunu tespit etti.

    Peki bu farkın sebebi ne?

    Honor Magic V5'in açıklanandan daha kalın olmasının sebebinin, Honor'un ölçüm şeklinden kaynaklandığı belirtiliyor. Telefon kutudan ekran koruyucu uygulanmış şekilde çıktığı için kalınlığı bir miktar artıyor. Honor ise ölçümlerini ekran koruyucu olmadan gerçekleştiriyor. Bu nedenle Magic V5, gerçek hayatta yapılan ölçümde rakibinin gerisinde kalıyor. İşin diğer ilginç tarafı ise Fold 7'nin açıklanandan daha ince olması.

    Tabi, telefonlar arasındaki bu küçük farklar kullanım sırasında hissedilemeyeceği için büyük önem taşımıyor. Ancak, markalar bu farkları "dünyanın en incesi" ve "dünyanın en hafifi" gibi tabirlerle pazarlama malzemesi olarak kullanmaya devam ediyor.

    Günümüzde birçok katlanabilir cihaz, katlandığında bile oldukça rahat bir kullanım sağlayacak kadar ince ve hafif. Bu yüzden, bu tür cihazları satın almak isteyenler için incelik ve hafiflik dışındaki kriterler daha öne çıkmış durumda.

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    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

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    Epirus 3 saat önce

    ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h

    L
    LastStand 4 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

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