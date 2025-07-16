OnePlus'dan 2'si 1 arada şarj kablosu: Telefonla saati aynı anda şarj ediyor

En iyi hızlı şarj aleti önerileri 3 ay önce eklendi

OnePlus’ın yeni 2'si 1 arada şarj kablosu 30 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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OnePlus'dan telefonla saati aynı anda şarj eden özel kablo

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