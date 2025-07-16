OnePlus'dan 2'si 1 arada şarj kablosu: Telefonla saati aynı anda şarj ediyor

Saati 10W, telefonu 67W hızda aynı anda şarj ediyor
OnePlus’ın yeni 2'si 1 arada şarj kablosu 30 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
OnePlus’ın yeni 2'si 1 arada şarj kablosu 30 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h
anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya