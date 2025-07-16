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    OnePlus'dan 2'si 1 arada şarj kablosu: Telefonla saati aynı anda şarj ediyor

    OnePlus, 2'si 1 arada SuperVOOC kablosunu piyasaya sürdü. Kablo, hem OnePlus akıllı telefonu hem de OnePlus Watch'u aynı anda tam hızda şarj etmenizi sağlıyor.  

    OnePlus 2-in-1 SuperVOOC Cable Tam Boyutta Gör
    OnePlus 2-in-1 SuperVOOC Cable, adından da anlaşılacağı üzere iki amaca hizmet eden bir şarj kablosu. Kablo, telefonla birlikte OnePlus Watch’u şarj etmenizi sağlayan manyetik şarj cihazını da içeren ilginç bir tasarıma sahip. Şarj kablosunun OnePlus Watch 2, Watch 2R ve Watch 3 (43 mm) ile uyumlu olduğu belirtiliyor.

    Saati 10W, telefonu 67W hızda aynı anda şarj ediyor

    OnePlus 2'si 1 arada şarj kablosu Tam Boyutta Gör
    Kablonun uzunluğu ise 1.2 metre. Adaptör kullanıldığında saatin maksimum 10 W hızda, telefonun 67 W hızda birlikte şarj olduğu belirtilmiş. Yalnızca kablonun iki ucu da USB-C değil; bir ucu USB-A diğer ucu USB-C. OnePlus, kablonun bağlı cihazlara koruma sağlayan E-marker akıllı çip ile donatıldığını belirtiyor. Ayrıca, daha hızlı ve daha güvenli şarj sağlayan saf bakır çekirdeğe sahip olduğu söyleniyor.

    OnePlus’ın yeni 2'si 1 arada şarj kablosu 30 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

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    Epirus 6 saat önce

    ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h

    L
    LastStand 6 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

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