iOS 26 public beta beklenenden geç yayınlanabilir

iOS 26 public beta 23 Temmuz'da yayınlanabilir
Apple, genellikle herkese açık beta sürümleri beta 3 sürümden yaklaşık bir hafta sonra yayınlıyor. iOS 26 beta 3, 7 Temmuz’da yayınlandı, bir haftadan fazla bir süre geçmesine rağmen genel beta sürüm yayınlanmadı. Mark Gurman’a göre diğer yazılımlarla birlikte iOS 26 public beta, 23 Temmuz’da dağıtılacak. Apple, beta sürümleri arasındaki olağan 7 günlük arayı sürdürürse, bu hafta iOS 26 beta 4’ün yayınlanması gerekiyor.
iOS 26 ve diğer yazılımların public beta sürümleri, Apple Beta Yazılım Programı’na ücretsiz kaydolarak indirilebiliyor. Final sürümünde bile çeşitli hatalarla karşılaşılabildiğinden yeni iOS sürümüne geçmeden önce cihaz yedeklemesi kesinlikle yapılmalı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: