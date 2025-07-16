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    Pixel 10 Pro Fold, katlanabilir telefonlar arasında bir ilke imza atacak

    Google, yeni nesil katlanabilir telefonu Pixel 10 Pro Fold ile pazara iddialı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Sızan bilgilere göre cihaz hem performans hem de dayanıklılık anlamında sınıf atlıyor.

    Pixel 10 Pro Fold katlanabilir telefonlar arasında bir ilk olacak Tam Boyutta Gör

    Google, yeni katlanabilir telefonu Pixel 10 Pro Fold ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Güçlü donanımı ve artırılan dayanıklılığıyla dikkat çeken model, önceki nesle kıyasla önemli yenilikler getiriyor.

    Cihazın en dikkat çeken tarafı, 5.015 mAh kapasitesindeki bataryası. Bu değer, hem önceki Pixel Fold’un hem de Galaxy Z Fold 7’nin bataryasını geride bırakıyor. Google, pil tarafında yenilikçi hücre teknolojilerine geçmek yerine, lityum-iyon yapıdan vazgeçmemiş.

    Tasarım anlamında büyük değişiklikler beklenmese de ekranlar bir adım öteye taşınmış. Kapak ekranı 6.4 inç’e çıkarken, iç ekran 8 inç büyüklüğünü koruyor ancak artık 3.000 nit parlaklık sunabiliyor. Kamera tarafında ise 48 MP ana sensör, 10.5 MP ultra geniş açı ve 5x optik yakınlaştırma destekli 10.8 MP telefoto lens dikkat çekiyor. Selfie kameraları ise hem içte hem dışta 10 MP çözünürlükte.

    Performans tarafında ise Google’ın ilk 3nm üretimli işlemcisi Tensor G5 öne çıkıyor. 16 GB RAM’le desteklenen bu yonga seti, cihazın 256 GB’tan başlayan ve 1 TB’a kadar çıkan depolama seçenekleriyle sunulacağına işaret ediyor.

    En önemli detaylardan biri ise IP68 sertifikası. Böylece Pixel 10 Pro Fold, hem suya hem toza karşı tam koruma sunan ilk katlanabilir telefon olma unvanını da taşıyacak gibi görünüyor.

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    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

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    Epirus 3 saat önce

    ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h

    L
    LastStand 4 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

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